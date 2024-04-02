Siverek’te trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Kaza, Siverek-Adıyaman kara yolu 10. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kerem K. idaresindeki otomobil ilçeye bağlı Üstüntaş Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan G.K. C.S. ve F.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Fatma Keklik doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.