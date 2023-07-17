Haberler Yaşam Haberleri Siverek’te trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı
Giriş Tarihi: 17.7.2023 20:56 Son Güncelleme: 17.7.2023 21:00

Siverek’te trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

Kaza Siverek-Adıyaman karayolu 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mustafa İren (30) idaresindeki 63 EE 089 plakalı araç, Mizbeh Beşkat (73) idaresindeki 02ACU 559 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı, kazada araç sürücüleri ile birlikte, otomobillerde bulunan Sinan İren (24) Halime Beşkat (74) Ayşe Çelik (32) yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazada ağır yaralan Mustafa İren doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mustafa İren'in cansız bedeni morga kaldırılırken, kazada yaralanan Halime Beştaş'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Siverek’te trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı
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