Sivrihisar Ankara Arası Kaç Km? Ankara Sivrihisar Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Sivrihisar, Eskişehir'in en büyük ilçesidir ve Ankara, Eskişehir ve İzmir karayollarının kesişme noktasında yer almaktadır. Sivrihisar, gökyüzüne doğru yükselen sivri kayalıklarıyla tanınır ve adını bu kayalıklardan alır. Tarih boyunca Frigler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Sivrihisarı keşfetmeyi düşünenler için Sivrihisar Ankara arası kaç km, kaç kilometre ve kaç saat sürer ilgi çekici sorulardır.

Sivrihisar Ankara Arası Kaç Km?

Eskişehir'e bağlı büyük bir şehir olan Sivrihisar ile başkent Ankara arasındaki uzaklık yaklaşık olarak 140 kilometredir. Bu mesafe, arabayla yaklaşık 1 saat 46 dakikadır. Dizel bir araç ortalama 7.7 litre, benzinli bir araç ise 11.2 litre yakıt tüketir. Sivrihisar ile Ankara arasındaki otobüs yolculuğu, ortalama olarak 2 saat 15 dakikadır. Bu yolculuk sırasında aşağı yukarı 125 kilometre gidilmektedir. Otobüs bilet fiyatları ise 250 TL civarındadır, ancak bu fiyatların otobüs firmasına ve seyahat tarihine göre değişebileceği unutulmamalıdır. Günlük olarak birkaç otobüs seferi bulunmaktadır ve bu seferler, sabah erken saatlerden akşam geç saatlere kadar devam etmektedir. Otobüs yolculuğu, ekonomik ve rahat bir seyahat seçeneğidir. Bu nedenle, Sivrihisar'dan Ankara'ya gitmek isteyenler için idealdir. Uçakla seyahat edecekler için bu mesafe, yaklaşık olarak 126 kilometredir ve uçuş süresi ise aşağı yukarı 40 dakikadır.

Ankara'dan Sivrihisar'a Nasıl Gidilir?

Ankara'dan Sivrihisar'a gidecek olanların aşağıdaki adımları uygulamasında fayda var:

Ankara şehir merkezinden yola çıkın.

Şehir merkezinden çıkarken D200/E90 karayolunu takip edin. Bu yol, sizi doğrudan Sivrihisar'a götürecektir.

Yol boyunca Polatlı ilçesinden geçeceksiniz. Polatlı, yolculuğunuzun yaklaşık yarısında yer alır ve burada kısa bir mola verebilirsiniz.

Polatlı'dan sonra D200/E90 karayolunu takip etmeye devam edin. Sivrihisar tabelalarını görene kadar bu yolu izleyin.

Sivrihisar'a ulaştığınızda, şehir merkezine doğru ilerleyin.

Seyahat, yaklaşık olarak 1 saat 46 dakika sürer ve toplam mesafe yaklaşık 140 kilometredir. İhtiyaçları karşılamak için ise pek çok dinlenme tesisi ve benzin istasyonu bulunmaktadır.