Haberler Yaşam Haberleri Sivrihisar Nerede? Sivrihisar Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nerenin İlçesi?
Giriş Tarihi: 1.7.2022 17:22 Son Güncelleme: 1.7.2022 17:22

Sivrihisar Nerede? Sivrihisar Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nerenin İlçesi?

Sivrihisar Nerede? Sivrihisar Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nerenin İlçesi?

Sivrihisar bulunduğu bölge itibariyle karasal iklime sahip, kültürel ve tarihi değerleriyle de çok değerli bir beldedir. Peki ya Sivrihisar nereye bağlı? Sivrihisar bir il mi yoksa ilçe mi, eğer ilçe ise Sivrihisar nerenin ilçesi? Tüm bu sorulara içeriğimizde detaylı yanıt verdik. Gezginlerin ya da iş için gidenlerin Sivrihisar’da nereleri gezebileceğinin yanı sıra Sivrihisar hangi ilde ve Sivrihisar nereye bağlı? Sorularına da detaylıca değindik.

Sivrihisar yaşayanların da gezmeye gidenlerin de gittiğinde son derece memnun olduğu bir yerdir. Sivrihisar genel olarak tarihi ve kültürel değerleriyle öne çıkar. Sivrihisar nerede? Sorusunun sorulmasının en büyük nedenlerinden biri de buraya gezmeye gidilmek istenmesidir. Sivrihisar kışın soğuk olsa bile yazın gezmek için harika bir tercih olacaktır. Peki ya Sivrihisar nereye bağlı ve hangi ilde?

Sivrihisar Nerede?

Sivrihisar İç Anadolu bölgesinde yer almakta alan güzide bir ilçemizdir. Sivrihisar ilçesinin yüzölçümü 2,748 km2'lik bir alana tekabül etmektedir. Sivrihisar oldukça büyük ve gelişmiş bir ilçedir. Sırf bu nedenle Sivrihisar'ı ilçe değil de il zannetme yanılgısına düşülebiliyor. Sivrihisar, alan olarak Türkiye'nin 68. En büyük ilçesi olarak sıralamada yerini almaktadır.

Sivrihisar'ın haritadaki tam konumu ise koordinat olarak 39° 27' 4.6872'' Kuzey ve 31° 32' 16.0800'' Doğu gps koordinatlarına denk gelmektedir. Sivrihisar ilçesi bağlı olduğu ile 94 kilometre mesafe gibi ciddi bir uzaklıktadır. Sivrihisar ilçesinin rakımı 1115 metredir (ortalama deniz seviyesine göre yüksekliği).

Sivrihisar'ın nereye bağlı olduğu ve hangi ilde olduğu konusu hakkındaki cevapları içeriğimizin devamında sizlerle paylaştık. Bu bilgilerin yanında Sivrihisar nerenin ilçesi konusuna tam ve net bir cevap verdik.

Sivrihisar Nereye Bağlı?

Sivrihisar nerenin ilçesi sorusu, Sivrihisar'ın bulunduğu konum ile doğrudan bağlantılıdır. Sivrihisar haritaya bakıldığı zaman hem Eskişehir hem de Ankara'ya yakın gözükmektedir. Bu karışıklığın sonunda Sivrihisar nerede sorusunun yanında Sivrihisar nereye bağlı? Şeklinde bir soru da merak konusu haline gelmiştir. Sivrihisar, Eskişehir ilinin bir ilçesidir.

Sivrihisar ilçesinde gezilip görülebilecek yerler aşağıda listelenmiştir.

  • Türkiye'nin İlk Açık Hava Heykel Müzesi
  • Saat Kulesi ve Seyir Terası
  • Tarihi Ermeni Kilisesi Surp Yerortyun
  • Nasreddin Hoca Anıt Mezarı ve Kızının Kabri
  • Sivrihisar Kilim Müzesi
  • Sivrihisar Ulu Cami
  • Zaimağa Konağı
  • Nasreddin Hoca Kültür Evi
  • Alemşah Kümbeti
  • Aziz Mahmud Hudayi Camii
  • Arastalar Çarşısı
  • Nasreddin Hoca Anıt Parkı
  • Sivrihisar Tarihi Evleri
  • Pessinus Antik Kenti
  • Kurşunlu Camii
  • Seyyid Şeyh Mahmud Süzani Külliyesi
  • Kılıç Mescid Minaresi (Camisiz Minare)
  • Akdoğan Mescidi
  • Uçapark
  • Akbaş Çoban Çiftliği
  • Çardak Hamamı
  • Balık Damı

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan asgari ücrete zam oranını duyuruyor! 2022 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar oldu?
Survivor şampiyonu belli oldu! 2022 Survivor All Star'da şampiyon kim, hangi yarışmacı oldu? Yarışmayı Nisa mı, Adem mi kazandı?
SON DAKİKA: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri açıklandı: Bakanlık açıkladı: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
SON DAKİKA: Yeni asgari ücret belli oluyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan rakamı açıklayacak: Asgari ücrete zam ne kadar olacak? İşte kuruşu kuşuna hesaplar
Enflasyon farkı ile memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman verilecek? | 2022 MEMUR ZAMMI HESAPLAMA
SON DAKİKA: Türkiye'de ilk Maymun Çiçeği vakası görüldü! Fahrettin Koca ilk vakayı duyurdu: Maymun Çiçeği Hastalığı hangi ilde görüldü?
Emekli maaşı zammı ne kadar, belli oldu mu? 2022 SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli zammı ne zaman açıklanacak?
Survivor şampiyonu kupayı kaldırdı! Survivor 2022 şampiyonu kim oldu, Adem mi Nisa mı?
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Asgari ücrete Temmuz düzenlemesi ile zam hakkında yeni müjde!
SON DAKİKA | Artvin Kemalpaşa'da heyelan felaketi: Yol ulaşıma kapandı, ölü ve yaralılar var! Heyelan anı saniye saniye görüntülendi
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivrihisar Nerede? Sivrihisar Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nerenin İlçesi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA