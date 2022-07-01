Sivrihisar Nerede? Sivrihisar Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nerenin İlçesi?

Sivrihisar yaşayanların da gezmeye gidenlerin de gittiğinde son derece memnun olduğu bir yerdir. Sivrihisar genel olarak tarihi ve kültürel değerleriyle öne çıkar. Sivrihisar nerede? Sorusunun sorulmasının en büyük nedenlerinden biri de buraya gezmeye gidilmek istenmesidir. Sivrihisar kışın soğuk olsa bile yazın gezmek için harika bir tercih olacaktır. Peki ya Sivrihisar nereye bağlı ve hangi ilde?

Sivrihisar Nerede?

Sivrihisar İç Anadolu bölgesinde yer almakta alan güzide bir ilçemizdir. Sivrihisar ilçesinin yüzölçümü 2,748 km2'lik bir alana tekabül etmektedir. Sivrihisar oldukça büyük ve gelişmiş bir ilçedir. Sırf bu nedenle Sivrihisar'ı ilçe değil de il zannetme yanılgısına düşülebiliyor. Sivrihisar, alan olarak Türkiye'nin 68. En büyük ilçesi olarak sıralamada yerini almaktadır.

Sivrihisar'ın haritadaki tam konumu ise koordinat olarak 39° 27' 4.6872'' Kuzey ve 31° 32' 16.0800'' Doğu gps koordinatlarına denk gelmektedir. Sivrihisar ilçesi bağlı olduğu ile 94 kilometre mesafe gibi ciddi bir uzaklıktadır. Sivrihisar ilçesinin rakımı 1115 metredir (ortalama deniz seviyesine göre yüksekliği).

Sivrihisar'ın nereye bağlı olduğu ve hangi ilde olduğu konusu hakkındaki cevapları içeriğimizin devamında sizlerle paylaştık. Bu bilgilerin yanında Sivrihisar nerenin ilçesi konusuna tam ve net bir cevap verdik.

Sivrihisar Nereye Bağlı?

Sivrihisar nerenin ilçesi sorusu, Sivrihisar'ın bulunduğu konum ile doğrudan bağlantılıdır. Sivrihisar haritaya bakıldığı zaman hem Eskişehir hem de Ankara'ya yakın gözükmektedir. Bu karışıklığın sonunda Sivrihisar nerede sorusunun yanında Sivrihisar nereye bağlı? Şeklinde bir soru da merak konusu haline gelmiştir. Sivrihisar, Eskişehir ilinin bir ilçesidir.

Sivrihisar ilçesinde gezilip görülebilecek yerler aşağıda listelenmiştir.