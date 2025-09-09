Sivrisinek Isırığı Kaç Günde Geçer? Sivrisinek Isırığı Kaşıntısı Ne Kadar Sürer?

Sıcak ve güneşli yaz günlerinin kabusu sivrisinek ısırıkları oldukça rahatsız edicidir. Isırık sonrası ciltte oluşan kızarıklık ve kaşıntı, çoğu zaman birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. Ancak bu süre, kişinin cilt yapısına, bağışıklık tepkisine ve ısırığın şiddetine göre değişiklik gösterebilir. Sivrisinek ısırığı kaç günde geçer, kaşıntısı ne kadar sürer gibi sorular, hem günlük rahatlığın hem de cilt sağlığının korunması açısından önemlidir.

SİVRİSİNEK ISIRIĞI KAÇ GÜNDE GEÇER?

Sivrisinek ısırıkları çoğunlukla temastan sonraki ilk iki gün içinde kendini gösterir. İlk etapta ciltte ufak kırmızı lekeler oluşur ve kısa süre sonra kaşıntı ile birlikte şişlik meydana gelir. Çoğu durumda bu belirtiler 2-3 gün içinde kendiliğinden kaybolur.

SİVRİSİNEK ISIRIĞI KAŞINTISI NE KADAR SÜRER?

Sivrisinek ısırığı sonrası oluşan kaşıntı genellikle kısa sürelidir, ancak süresi birkaç faktöre bağlı olarak değişebilir.

Çoğu insan için kaşıntı 1–3 gün arasında sürer.

Isırık sonrası genellikle birkaç dakika ile birkaç saat içinde kırmızı bir nokta ve kaşıntı başlar.

24–48 saat içinde kaşıntı genellikle belirgin şekilde azalır.

Bazı kişilerde, özellikle hassas ciltli veya alerjik reaksiyon gösterenlerde kaşıntı 5–7 gün kadar sürebilir.

Kaşıntıyı hafifletmek için buz uygulamak, antihistaminik krem veya losyon kullanmak ve ısırılan bölgeyi kaşımaktan kaçınmak faydalıdır.