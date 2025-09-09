Sivrisinek Isırığı Kaç Günde Geçer? Sivrisinek Isırığı Kaşıntısı Ne Kadar Sürer?

Sıcak ve güneşli yaz günlerinin kabusu sivrisinek ısırıkları oldukça rahatsız edicidir. Isırık sonrası ciltte oluşan kızarıklık ve kaşıntı, çoğu zaman birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. Ancak bu süre, kişinin cilt yapısına, bağışıklık tepkisine ve ısırığın şiddetine göre değişiklik gösterebilir. Sivrisinek ısırığı kaç günde geçer, kaşıntısı ne kadar sürer gibi sorular, hem günlük rahatlığın hem de cilt sağlığının korunması açısından önemlidir.
Sivrisinek ısırıkları çoğunlukla temastan sonraki ilk iki gün içinde kendini gösterir. İlk etapta ciltte ufak kırmızı lekeler oluşur ve kısa süre sonra kaşıntı ile birlikte şişlik meydana gelir. Çoğu durumda bu belirtiler 2-3 gün içinde kendiliğinden kaybolur.
Sivrisinek ısırığı sonrası oluşan kaşıntı genellikle kısa sürelidir, ancak süresi birkaç faktöre bağlı olarak değişebilir.
Kaşıntıyı hafifletmek için buz uygulamak, antihistaminik krem veya losyon kullanmak ve ısırılan bölgeyi kaşımaktan kaçınmak faydalıdır.