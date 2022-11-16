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Giriş Tarihi: 16.11.2022 10:40 Son Güncelleme: 16.11.2022 10:40

Sivrisinek Öldürmek Günah Mı? Diyanet'e Göre Sivrisinek Öldürmek Haram Mı, Caiz Mi, Kuran'da Geçiyor Mu?

Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan sivrisinekler herkesin yaşamını zorlaştıran konulardan birisi. Sivrisinekleri engellemenin çeşitli yolları olsa da hem ısırmalarıyla oluşan kaşıntılarla hem de çıkardıkları seslerle son derece rahatsız edici olabiliyorlar. Buna bağlı olarak “sivrisinek öldürmek günah mı?” gibi sorular . Müslümanların hiçbir canlıya eziyet etmemesi ya da öldürmemesi gerektiğini bilenler, sinek öldürmek günah mı sorusuna takılıyor. Evdeki sivrisineği öldürmek haram mıdır? Diyanet açıklaması nedir bu yazımızda bulabilirsiniz.

Sivrisinek Öldürmek Günah Mı? Diyanet’e Göre Sivrisinek Öldürmek Haram Mı, Caiz Mi, Kuran’da Geçiyor Mu?

Sivrisineklerin bazı hastalıklara taşıyıcılık yaptığı ve kan yoluyla bu hastalıkları yaydıkları bilinmektedir. Sivrisinek ısırıklarının kaşıntıya neden olmaları da insanları rahatsız eden bir konu olduğu için sivrisinek öldürmek günah mı soruları ortaya çıkıyor. Dinimizin gereklilikleri arasında canlılara zarar vermemek bulunduğu için Evdeki sivrisineği öldürmek haram mı değil mi gibi kafa karışıklıkları oluşabiliyor. Sinek öldürmek günah mı değil mi, dinimizce nasıl yorumlanır detaylarıyla bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

Sivrisinek Öldürmek Günah Mı?

İslam dinine göre yaşayan canlılara zarar vermek ya da eziyet etmek kabul görmemektedir. Haksız yere, kişiye hiçbir zararı olmayan canlıları öldürmek hakkında Diyanet İşleri Bakanlığı'nın yorumu şu şekildedir: "Hayvanlara işkence edilmesi, İslam'ın asla tasvip etmediği insanlık dışı bir tutumdur. İslam öğretisine göre bir canlıyı durduk yere öldüren ya da ona haksız yere ızdırap eden kişi ahirette bu davranışından ötürü hesaba çekilecektir. Nitekim yüce dinimiz İslam'ı tanımlayan en özlü ifade, Yaradan'ın emir ve yasaklarına itaat etmek ve yaratığı diğer varlıklara merhametli davranmaktır."

Peygamber Efendimizin bu konuyla ilgili şu hadisi açıklayıcı olmaktadır. "Sizden birinizin (yemek) kabına sinek düşecek olursa, onu iyice batırın. Zira onun bir kanadında hastalık, diğerinde şifa vardır. O, içerisinde hastalık olan kanadıyla korunur."
Nihat Hatipoğlu'nun geçtiğimiz yıllarda paylaştığı Twitter paylaşımı şu şekildedir: "Sineği öldürmek, kovucu kullanmak, ilaç kullanmak ayrı; ışınla yakarak veya işkenceyle kıvrandırarak veya aç bırakarak öldürmek ayrı arkadaşlar. Sineği öldürmeyin demedim. İşkence, eziyet haram dedim."

Öncelikle sivrisinek gibi canlıların yaşam alanlarımızdan uzak olması için gerekli önlemleri almak ve onları öldürmeden evden uzaklaştırmak gereklidir. Eğer bu canlılar sağlığımıza ve yaşantımıza zarar vermiyor ise onları öldürmek doğru olmayacaktır.

Diyanet'e Göre Sivrisinek Öldürmek Haram Mı, Caiz Mi?

Konuya ilişkin olarak; Peygamber Efendimiz yemeklere ya da içeceğe düşen sineklerin kanatlarından birinde zehir olduğunu ifade ederek yemek ve su yenilmek durumundaysa sineğin öldürülmesini "Sizden birinizin (yemek) kabına sinek düşecek olursa, onu iyice batırın. Zira onun bir kanadında hastalık, diğerinde şifa vardır. O, içerisinde hastalık olan kanadıyla korunur." Sözleri ile tavsiye etmiştir. Buna hadise göre, dini açıdan sineklerin öldürülmesi kişiye zarar vermesi ve rahatsız etmesi durumunda caizdir.

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Sivrisinek Öldürmek Günah Mı? Diyanet'e Göre Sivrisinek Öldürmek Haram Mı, Caiz Mi, Kuran'da Geçiyor Mu?
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