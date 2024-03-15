Siyah Elbisenin Üstüne Hangi Renk Şal Gider? Siyah Abiye Üstüne Ne Renk Şal Yakışır?

Elbise seçimlerinde renk her zaman oldukça önemli konular arasında yer alır. Siyah ise oldukça rahat kullanılabilen renkler arasında yer alır. İş toplantılarından arkadaş ziyaretlerine kadar birçok farklı ortamda siyahın sunduğu rahatlıktan faydalanılabilse de zaman zaman siyah rengin de farklı renklerle kombin yapılması gerekebilir. Şal kullanmak isteyenler de siyah elbisenin üzerine hangi renk şal gider, ne renk şal yakışır sorularına yanıt arıyor.

Siyah Elbisenin Üzerine Hangi Renk Şal Gider?

Kapalı giyim modasının en vazgeçilmezleri içerisinde siyah elbiseler ilk sırada yer alır. Gerek gündelik gerekse özel günlerde bu kıyafetlerin son derece sık kullanılması şal seçiminde birtakım kararsızlıklar ortaya çıkarır. Siyah elbise üzerine şal kullanan hanımların tercihlerini yaparken belli renklere yönelmesi gerekir. Koyu bir renk olan siyah ile diğer koyu renkleri kullanmak estetik görünümün boğulmasına sebebiyet verebilir.

Siyah Elbiseye Yakışacak Şal Renkleri

Ağır ve sade duruşu ile siyah birçok yerde kabul gören renkler arasında yer alır. Ancak siyah elbise kullanırken mutlaka uygun renkte şal kullanılması önem taşır. Siyah elbise ile kullanılabilecek şal renkleri içerisinde ilk sırada kabul edilen genelde yeşil tonudur. Yeşil renginin hemen her tonunu kadınlar siyah elbiselerinin üzerinde kullanabilirler.

Siyah elbiseye uyum sağlayabilecek renkler içerisinde bordo, mavi, kırmızı, kahve ve beyaz gibi renkleri de kullanılabilir. Ancak ten rengi ve kullanılan diğer aksesuarların renginin de şal rengi üzerinde etkili olduğu bilinmelidir. Bununla birlikte parlak tonlardan uzak durmak siyah elbise kombinini tamamlamak açısından önemlidir. Özel davetlerde daha abiye tarzında kıyafet düşünenler için nüde tonları önerilmektedir. Hem şık hem de zengin gösteren tonlar olduğundan kombinin tamamlanmasına yardımcı renklerdir.