Siyah Moli Balığı Özellikleri Ve Türleri Nelerdir? Siyah Moli Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar Yaşar?

Bakımı ve beslenmesi oldukça kolay olan siyah moli balığı akvaryum ve balık severler tarafından sıkça tercih edilen, neredeyse bütün akvaryumlarda karşımıza çıkan bir balık türüdür. Sakin huylu ve dost canlısı bir balık olan siyah moli balığı bakımı nasıldır? İşte ayrıntılar...

Siyah Moli Balığı Özellikleri Nelerdir?

Kolay bakımı sayesinde sıkça tercih edilen siyah moli balığının anayurdu Orta Amerika'daki bazı tatlı ve orta tuzlu sulardır. Kendisini gibi tropikal olan diğer balık türleriyle uyum içinde yaşayan siyah moliler fazla ömre sahip değillerdir.

İyi bir bakımla 2-3 sene arası yaşarlar. Akvaryumun orta ve yüzey kısmında yüzmeyi seven bu balıkların erkek olanlarının alt kısmında ince uzun, dişi olanlarında ise üçgen bir çıkıntı vardır. Siyah moli balıklarının oldukça gösterişli yüzgeçleri vardır, ama bu yüzgeçler tam olgunluk çağında gelişirler.

Erkek siyah moli balıkları ortalama 5-7 cm ebatlarına ulaşırken dişi siyah moliler 10 cm ebatlarına kadar büyüyebilir. Siyah moli balıkları hem tatlı hem tuzlu suda yaşadıkları için akvaryumda da az miktarda tuz olması yaşam kalitelerini etkiler.

Bu balık türünün birçok çeşidi vardır, bunlardan ülkemizde bulunanları şöyle sıralayabiliriz;

Siyah Moli Balığı

Balon Moli Balığı

Cüce Moli Balığı

Ay Moli Balığı

Siyah Moli Balığı Nasıl Beslenmelidir?

Siyah moli balıkları hem etçil hem de otçul bir balık türüdür, yem konusunda seçici değillerdir ama bitkisel yönde ağırlık vererek beslenmeleri sağlıkları ve yaşam kaliteleri açısından oldukça önemlidir. Kaliteli tropikal balık yemi ile beslenmelidirler.

Siyah moli balıklarına ara ara abartıya kaçmadan haşlanmış bezelye, ıspanak ve kabak gibi sebzeler verilebilir, bu balıklar aynı zamanda etçil de oldukları için ayda iki kere canlı yem verilmesi ihtiyacı olan proteini almasına yardımcı olur.

Siyah Moli Balığının Bakımı Nasıldır?

Sakin ve barışçıl bir mizaca sahip olan siyah moli balıkları kendisi gibi tropikal türde olan diğer balıklar ile uyum içinde yaşayabilir. Siyah moli balığının yaşadığı akvaryum en az 50 litre olmalıdır, suyun ısısı ise 21° ve 28° arasında olmalıdır.

Siyah moli balıkları hem tatlı su hem de tuzlu su balığı olduğu için, yaşadıkları akvaryumun her 5 litre suyuna 1 çay kaşığı akvaryum tuzu karıştırılabilir. Sürü halinde yaşamayı sevdikleri için en az 6 adet kendi türüyle yaşaması önerilir. Üremeleri çok kolaydır bunun için akvaryum sahibinin ekstra bir çaba veya bakım göstermesi gerekmez.