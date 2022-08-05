Siyah Pasaport Nedir? Siyah Pasaport Kimlere Verilir, Diplomatik Pasaport Nasıl Alınır, Gerekli Evraklar, Başvuru Şartları Neler?

Pasaport farklı ülkelere seyahatte büyük önem taşıyan evraklardan biridir. İstenilen şekilde olmasına özen gösterilmektedir. Ülkelerin çoğu kendi aralarında olan anlaşmalar dahilinde pasaport istememe gibi durumlarda bulunabilmektedir. Buna en güzel örnek olarak Schengen bölge ülkelerini verebiliriz. Schengen ülke vatandaşları kendi içlerinde tek bir ülkeymiş gibi sadece kimlikle pasaporta gerek duymadan seyahat edebilmektedir. Ancak her ülke bu şekilde değildir. Günümüzde çoğu ülkeye ziyaretlerde pasaport hala gereken bir belgedir ve birçok pasaport çeşidi bulunmaktadır. Siyah pasaport ise diğer adıyla diplomatik pasaport olarak bilinmektedir. İnternet üzerinde yapılan araştırmalara bakıldığında en çok araştırılan pasaport türlerinden biri olmuştur. Yazımızda bizler de siyah pasaport nedir, siyah pasaport kimlere verilir, diplomatik pasaport nasıl alınır, gerekli evraklar ve başvuru şartları nelerdir gibi sorulara cevap vererek sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızın devamını okumaya devam ederek sizler de bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Siyah Pasaport Nedir?

Diplomatik pasaport diğer adıyla siyah pasaport; diplomatların statüsünü gösteren, onlara ayrıcalıklar sağlayan ve Dışişleri Bakanlığınca verilen bir tür uluslararası kimlik belgesidir. Renginden dolayı siyah pasaport da denmektedir. Diplomatik pasaport, yurt dışındaki kongre ya da konferanslarda görevlendirilmiş devlet görevlilerine ve ailelerine verilmektedir. Siyah renklidir 28 sayfaya sahiptir ve harç ödemesi yoktur. Pasaportlar arasında sahip olmak için en çok kriter isteyen pasaport çeşididir.

Siyah Pasaport Kimlere Verilir?

Diplomatik pasaportlar devletin belirli kademelerinde çalışan görevlilere verilen ve belirli şartları karşılayan aile üyelerine verilmektedir. Siyah pasaport sahibi olabilecek kişilerin sıralaması şu şekildedir:

TBMM üyeleri

TBMM üyesi olmayan bakanlar

Anayasa Mahkemesi başkan ve üyeleri

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genelkurmay birinci ve ikinci başkanları

Cumhuriyet başsavcısı

Orgeneraller

Oramiraller

Eski cumhurbaşkanları

Yasama meclisleri eski başkanları

Eski başbakanlar ve dışişleri bakanları

Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri

TBMM Başkanlığı genel sekreteri

Bakanlık müsteşarları

Diyanet İşleri başkanı

Valiler

Büyükşehir belediye başkanları

Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenler

Yabancı devletler veya uluslararası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenler

Siyasi kuryeler vb.

Görevlerde bulunan devlet görevlilerine ve ailelerine siyah pasaport verilebilmektedir.