Siyah Pirinç Nasıl Pişirilir? Siyah Pirinç Ne Kadar Suda Bekletilir, Kaç Dakikada Pişer?

Siyah pirinç, salatalarda, pilavlarda ve tatlılarda geniş ölçüde kullanılabilir. Aynı zamanda Asya mutfağının da vazgeçilmezleri arasında yer alır. Normal pirinçlere göre daha uzun sürelerde pişen pirinç önceden ıslatılması tavsiye edilen pirinç türleri arasında yer alır. Ancak yine de iyi bir lezzeti yakalamak için siyah pirinç nasıl pişirilir, ne kadar suda bekletilir ve kaç dakikada pişer sorularına verilen yanıtlar önemlidir.

Siyah Pirinç Nasıl Pişirilir?

Siyah pirinç rengini antosiyanin pigmentlerinden alır. Rengi koyu mor ve siyaha yakın bir renktir. Bu pirinç türü beyaz pirinçlere göre daha fazla magnezyum içermektedir. Aynı zamanda hücrelerin enerji üretiminde de önemli katkıları vardır. Ancak pirinci uygun şekilde pişirim önemlidir. Bu pirinç türü diğer beyaz pirinçlere göre daha uzun sürede pişer. Bundan dolayı önceden suya ıslamak pişirim açısından önemlidir. Siyah pirinci pişirme sırasında mutlaka şu noktalara dikkat etmek gerekir:

Pirinçleri mutlaka ılık su içerisinde yarım saat kadar dinlendirmek gerekir. Daha sonra da bol su ile yıkanmalıdır.

Suyu süzüldükten sonra da tereyağı ve zeytinyağı bir tencerede eritilmelidir.

Pirinçler tencereye eklendikten sonra hafifçe kavurulmalıdır.

Üzerine bir miktar tuz ve su eklenmelidir.

Tencerenin kapağı kapatıldıktan sonra da kısık ateşte pişmeye bırakılmalıdır.

Pişme işlemi neticesinde de pilavı ocaktan almalısınız.

Üzerini bir kağıt havlu ile kapatarak demlenmeye bırakılmalıdır.

Siyah Pirinç Ne Kadar Suda Bekletilir?

Siyah pirinç diğer pirinç türlerine göre daha sert bir yapıda olduğu için bir süre suda bekletilmesi gerekir. Böyle durumlarda yarım saat kadar suda bekletmek uygun koşullarda pişmesi için yeterlidir. Ancak suda bekledikten sonra pişirim öncesinde mutlaka pirinci iyice yıkamak gerekir. Böylece nişastasından arındırılması kolay olacaktır. Pişirim sırasında kapağını da sık sık açmamak önemli detaylar arasındadır.

Siyah Pirinç Kaç Dakikada Pişer?

Siyah pirinç oldukça sert olduğundan klasik pirinç türlerine göre daha uzun sürelerde pişer. Bu nedenle de pişirim süresi kadar içerisine ne kadar su ekleneceği de önemlidir. Siyah pirinci uygun kıvamda pişirmek için 1 bardak pirinç için yaklaşık olarak 3 su bardağı su kullanmak gerekir. Pişirim süresini ise 25 ile 30 dakika arasında tutmak önemlidir. Ancak öncesinde pirinci suda bekletmiş olmak gerekir. Aksi halde bu pirinç türünün kıvamını bulması için daha uzun süre ateşte tutulması gerekir.