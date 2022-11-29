Siyahlar Kaç Derecede Yıkanır? Siyah Kıyafetler Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede, Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?

Siyahlar kaç derecede yıkanır ise yıkansın her zaman aynı sonucu vermeyebilir. Bu sebeple en doğru yıkama derecesini bulmak ve bu şekilde yıkama işlemi gerçekleştirmek önemli olacaktır. Derecesinin yanı sıra siyahlar hangi programda yıkanır sorusu da, temiz ve canlı siyah giysiler elde etmek ve giysilerin zarar görmemesi için oldukça önemlidir. İsterseniz siyahlar kaç devirde yıkanır sorusunu inceleyelim...

Siyahlar Kaç Derecede Yıkanır?

Günlük hayatta gerek ev içerisinde, gerek ise dışarıda ve çeşitli alanlarda renkli ve siyah kıyafetler giyilebilmekte. Giyilen bu siyah giysiler ise hem kirlenebilmekte hem de kötü kokular barındırabilmektedir. Bu sebeplere bağlı olarak siyah çamaşırlar temiz ve en sağlıklı şekilde yıkanmak istenmektedir. Beyaz çamaşırlar ile renk geçirmemesi için ayrı yıkanmaması gereken siyahlar; çamaşır makinesinin ''sentetik'' programında, 40 derecede yıkanmalıdır. Ayrıca aşırı derecede kirli olmayan siyah çamaşırlar için sentetik program yerine hızlı program da tercih edilebilmektedir.

Siyah Kıyafetler Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede Yıkanır?

Siyah çamaşırlar için, uygun derece ve uygun çamaşır makinesi ayarı oldukça önemlidir. Ayrıca renkleri daha önceden solmuş olan siyah kıyafetler ayrı bir şekilde yıkanmalıdır. Diğer siyah kıyafetler ise birlikte olacak şekilde çamaşır makinesi içerisinde siyahlar için uygun olan deterjan ile beraber 30-40 derece ayarlarında yıkanmalıdır. Bu sayede en olumlu sonuç alınabilir. 30-40 derece çamaşır makinesi ayarları, siyah kıyafetlere zarar vermeyerek, bu giysilerin renklerini de koruyabilmektedir. Bu derecelerin daha yukarı seviyelerinde gerçekleştirilecek olası bir yıkama işlemi ise, siyah kıyafetlerin renklerini soldurabilir ve giysileri çekerek boyutlarını küçültebilir.

Siyah Kıyafetler Çamaşır Makinesinde Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?

Eğer, yıkanmak istenen siyah kıfayetlerin üzerinde herhangi bir yıkama uyarısı ve önerisi bulunmuyor ise, bu kıyafetler hassas ve kısa programda yıkanmalıdır. Genellikle tavsiye ve tercih edilen çamaşır makinesi yıkama programı ise ''sentetik program'' yahut ''kısa program'' olarak ifade edilmektedir. Siyah kıyafetler nasıl yıkanır konusunun en önemli kısmı ise, siyah renkli kıyafetler ile beyaz renkli kıyafetlerin ayrı ayrı yıkanması olarak açıklanabilir. Bunun sebebi ise siyah kıyafetlerin, beyaz kıyafetler üzerindeki renk değişimine sebep olmasıdır. Ayrıca kıyafetlerin renklerinin de yanı sıra kumaş yapılarına göre ayrıştırılarak yıkanması önerilmektedir.