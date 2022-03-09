Siyam Kedisi Özellikleri Ve Bakımı: Siyam Kedisi Nasıl Eğitilir?

Özellikle tüylerinin farklı renkte olması ve kafalarındaki tüylerin vücut renklerinden ayrılması ile bambaşka bir görüntüye kavuşan siyam kedileri görsel olarak da diğer kedilerden ayrılmaktadır. Anavatanı Tayland olan siyam kedilerinin bakımı da oldukça kolaydır.

SİYAM KEDİSİ ÖZELLİKLERİ

Kedi ırkları içinde en zeki ırk olarak da bilinen siyam kedileri özellikle sahipleri ile sözel iletişim kurmayı çok severler.

İnatçı bir karaktere sahiplerdir.

Evlerine çok bağlıdırlar ve alan değişikliklerinden hoşlanmazlar.

Avcılık içgüdüleri gelişkin kedi ırkı olduğu için çok yemek yeseler de atletik olmalarından dolayı fit kalırlar.

Duygusal bir yapıya sahiplerdir.

SİYAM KEDİSİ NASIL EĞİTİLİR?

Siyam kedileri sahiplerinin karakterlerini kopyalayan kedilerdir. Bu yüzden yavruyken sahiplenilen siyam kedileri daha da kolay aile hayatına adapte olurlar.

SİYAM KEDİSİ BAKIMI

Her kedi ırkı sağlıklarına dikkat edildiği, düzenli tarandığı ve kaliteli mama ile beslendiği sürece uzun ve kaliteli bir hayat yaşar. Özellikle kullanılacak mamanın kaliteli olması hem fazla kilo alımını engeller hem de kedinizin hayat kalitesini arttırır.

Siyam kedilerinin yaşam ortalaması 15-20 yıldır. Kısırlaştırıldıkları ve düzenli sağlık kontrolleri yapıldığı sürece uzun bir hayatları olacaktır.

SİYAM KEDİSİ NELERDEN HOŞLANIR?

Siyam kedileri sadık ve oyuncu bir kedi oldukları için genel olarak oyun oynamaktan çok hoşlanırlar. Birileri ile bir arada olmak onlara zevk verir. Sesli iletişim kurarlar ve miyavlamak hoşlandıkları bir aktivitedir.

Sesli bir ırk olarak da bilinirler. Hem insanlarla hem de diğer hayvanlarla çabuk iletişim kurarlar. Hoşlandıkları şeyler arasında her zaman ilk sırada ilgi ve sevgi vardır.