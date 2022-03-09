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Giriş Tarihi: 9.3.2022 14:57 Son Güncelleme: 9.3.2022 14:57

Siyam Kedisi Özellikleri Ve Bakımı: Siyam Kedisi Nasıl Eğitilir?

Siyam Kedisi Özellikleri Ve Bakımı: Siyam Kedisi Nasıl Eğitilir?

Minik patileri ile evin içinde koşturan bir kediyi kim sevmez ki? Kediler evde hayvan besleyenlerin en çok tercih ettiği evcil hayvandır. İnsanlara yaklaşımları, sağlam yapılı olmaları ve tatlılıkları ile bir eve girdikten sonra evin vazgeçilmezi olan hayvanlardır. Kediler de kendi aralarında belirli ırk özelliklerine sahiptirler ve bu da kedi sahiplenmek isteyen kişilerin kafasında soru işaretlerine sebep olmaktadır. Birçok kedi ırkının arasından en çok dikkat çeken ırk olarak karşımıza siyam kedisi çıkar. Siyam kedisi özellikleri bakımından diğer kedilerden ayrılan bir ırk olduğu için merak edilen bir ırktır. Peki, siyam kedisi nasıl eğitilir? İşte siyam kedisi bakımı ile ilgili tüm sorularınızın cevapları.

Özellikle tüylerinin farklı renkte olması ve kafalarındaki tüylerin vücut renklerinden ayrılması ile bambaşka bir görüntüye kavuşan siyam kedileri görsel olarak da diğer kedilerden ayrılmaktadır. Anavatanı Tayland olan siyam kedilerinin bakımı da oldukça kolaydır.

SİYAM KEDİSİ ÖZELLİKLERİ

  • Kedi ırkları içinde en zeki ırk olarak da bilinen siyam kedileri özellikle sahipleri ile sözel iletişim kurmayı çok severler.
  • İnatçı bir karaktere sahiplerdir.
  • Evlerine çok bağlıdırlar ve alan değişikliklerinden hoşlanmazlar.
  • Avcılık içgüdüleri gelişkin kedi ırkı olduğu için çok yemek yeseler de atletik olmalarından dolayı fit kalırlar.
  • Duygusal bir yapıya sahiplerdir.

SİYAM KEDİSİ NASIL EĞİTİLİR?

Siyam kedileri sahiplerinin karakterlerini kopyalayan kedilerdir. Bu yüzden yavruyken sahiplenilen siyam kedileri daha da kolay aile hayatına adapte olurlar.

SİYAM KEDİSİ BAKIMI

Her kedi ırkı sağlıklarına dikkat edildiği, düzenli tarandığı ve kaliteli mama ile beslendiği sürece uzun ve kaliteli bir hayat yaşar. Özellikle kullanılacak mamanın kaliteli olması hem fazla kilo alımını engeller hem de kedinizin hayat kalitesini arttırır.

Siyam kedilerinin yaşam ortalaması 15-20 yıldır. Kısırlaştırıldıkları ve düzenli sağlık kontrolleri yapıldığı sürece uzun bir hayatları olacaktır.

SİYAM KEDİSİ NELERDEN HOŞLANIR?

Siyam kedileri sadık ve oyuncu bir kedi oldukları için genel olarak oyun oynamaktan çok hoşlanırlar. Birileri ile bir arada olmak onlara zevk verir. Sesli iletişim kurarlar ve miyavlamak hoşlandıkları bir aktivitedir.

Sesli bir ırk olarak da bilinirler. Hem insanlarla hem de diğer hayvanlarla çabuk iletişim kurarlar. Hoşlandıkları şeyler arasında her zaman ilk sırada ilgi ve sevgi vardır.

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Siyam Kedisi Özellikleri Ve Bakımı: Siyam Kedisi Nasıl Eğitilir?
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