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Giriş Tarihi: 28.3.2023 21:54 Son Güncelleme: 28.3.2023 22:11

Siyasetçilerle çektirdiği fotoğrafları kullanarak dolandırdı

Karabük’ün Yenice ilçesinde kendisini şehit yakını gibi göstererek üst düzey siyasetçi, bürokrat ve devlet yöneticileri ile çektirdiği  fotoğrafları kullanarak insanları işe sokma vaadi ile dolandıran 46 yaşındaki N.E., polisin sıkı takibi sonunda yakalandı. N.E.’nin evinde yapılan aramada dolandırılan kişilere ait CV, kimlik ve diplomalar bulundu. Birçok suçtan sabıkası bulunan N.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Siyasetçilerle çektirdiği fotoğrafları kullanarak dolandırdı

Karabük'ün Yenice ilçesinde şeytanın aklına bile gelmeyen yöntemle iş arayan kişileri dolandıran 46 yaşındaki N.E., polisin teknik takibi ve fiziki takip sonunda yakalandı.

Kendisini hiç bir resmi kaydı bulunmadığı halde şehit yakını olarak gösterip üst düzey siyasetçi, bürokrat ve devlet yöneticileri ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesapları üzerinden yayınlayan N.E., iş arayan kişileri iş bulma vaadi ile tuzağa düşürdü. Yakınlık kurduğu üst düzey yöneticilerin adını kullanarak, iş arayanlardan 'hediye parası' adı altında para alarak işe sokma vaadinde bulunan N E. polisin teknik takibi ve fiziki takip sonunda yakalandı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulan N.E,'nin evinde yapılan aramada ise mağdur kişilere ait CV, kimlik ve diploma ve evrak bulundu.

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Siyasetçilerle çektirdiği fotoğrafları kullanarak dolandırdı
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