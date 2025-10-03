Haberler Yaşam Haberleri Siyonist İsrailli politikacıdan alçak sözler
Giriş Tarihi: 3.10.2025 09:50 Son Güncelleme: 3.10.2025 10:02

Siyonist İsrailli politikacıdan alçak sözler

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde İsrail'de kolluk kuvvetlerinden sorumlu aşırı sağcı Ben-Gvir, Aşdod Limanı'nda, Siyonist İsrail ordusunun yasa dışı alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu alana geldi.

AA
Aktivistlerin yerde oturtulduğu görülen videoda, Ben-Gvir'in, "Şunlara bak, katillerin destekçisi. Bunlar filonun teröristleri. Hepiniz teröristsiniz. Onlar aslında insani yardım için gelmedi. Onlar Gazze için yani teröristlerin yanında olmak için geldiler. Bunlar terörist. Tam bir terörist grubu. Bunlar Gazze'ye yardım etmeye, teröristlere yardım etmeye geldi. Bunlar teröristler..." ifadesini kullandığı duyuldu.

AKTİVİSTLER 'ÖZGÜR FİLİSTİN' SLOGANLARI ATTI

Bu sırada aktivistlerin, "Özgür Filistin" diye slogan atmaya başladığı sırada videonun kesildiği dikkati çekti.

Daha sonra İsrail ordusunun yasa dışı biçimde ele geçirdiği filodaki gemilerden birine giren Ben-Gvir, gemilerin yardım taşımadığını ileri sürdü.

