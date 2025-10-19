Siyonistleri Türk ordusu korkusu sardı: İsrail’in kabusu Türkiye! Tel Aviv yönetimi Başkan Erdoğan’ı engelleyemiyor

Türkiye'nin Gazze'deki ateşkeste oynadığı rol ve bölgedeki artan etkisi İsrail'i panikletmeye devam ediyor. İsrail basınından Ynet haber sitesinde yayımlanan analiz haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'deki hedeflerinin ve Türkiye'nin Orta Doğu'daki büyüyen rolünün İsrail'in kabusu olduğunu yazdı.
"TÜRKİYE BARIŞ MASASINDA ANA OYUNCU"
İsrailli haber kuruluşu, Türkiye'nin, Gazze görüşmelerinde kilit bir oyuncu haline geldiğini ve Ankara'nın, ateşkes anlaşmasında merkezi bir konuma yükseldiğini belirtti.
"İSRAİL ANKARA'NIN GAZZE'DEKİ ROLÜNÜ ENGELLEYEMEDİ"
Haberde, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten itibaren Tel Aviv Yönetimi, Türkiye'nin müzakerelerde herhangi bir rol oynamasını engellemeye çalıştı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının uygulanması ilerledikçe ve görüşmeler anlaşmanın ikinci aşamasına doğru ilerlerken, Türkiye'nin sürece katılımı artık tartışma konusu olmaktan çıktı. Trump'ın girişimiyle Ankara, müzakerelere doğrudan dahil edildi. Ve şu anda yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının sağlanmasında kilit bir rol oynadı." ifadeleri kullanıldı.
Ynet, Trump'ın, Başkan Erdoğan'a güvendiğini belirterek, ABD Başkanı'nın "O (Başkan Erdoğan), bölgeye düzen getirecek" sözlerine yer verdi.
SİYONİSTLERİ BAŞKAN ERDOĞAN KORKUSU SARDI
Habere göre, Ankara'nın yeni rolüne rağmen, Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail'e yönelik sert söylemlerini yumuşatmadı.
Ynet, esirler serbest bırakılmadan önce Başkan Erdoğan'ın, İsrail'i ateşkes anlaşmalarından sonra verdiği sözleri tutmamakla suçladığını ve daha sonra Washington'a İsrail hükümeti üzerindeki baskıyı sürdürme çağrısında bulunduğunu belirtti.
Habere göre, Başkan Erdoğan'ın tutumu, Türkiye'nin Gazze'de artan nüfuzu ve diplomasideki rolü Tel Aviv'de endişe yaratıyor.
Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nden (INSS) kıdemli araştırmacı Dr. Gallia Lindenstrauss'a göre, uzun süre boyunca İsrail, Türkiye'nin Gazze'nin 'ertesi günü' sürecine herhangi bir şekilde dahil olmasına kesinlikle karşıydı. Ancak Trump'ın baskısı ve ABD-Türkiye ilişkilerinin şu anda oldukça iyi olması nedeniyle Trump, Başkan Erdoğan'ın Orta Doğu'ya düzen getirebileceğine inanıyor.
"TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ AKTÖR"
Lindenstrauss, Türkiye'nin Hamas üzerindeki etkisinin onu vazgeçilmez kıldığını belirtiyor: "Türkiye ve Katar, Hamas'a destek oluyor. Bu nedenle Başkan Erdoğan, Hamas üzerinde bir etkiye sahip. Bu da anlaşmanın sağlanmasına yardımcı oldu."
Lindenstrauss ek olarak şunları söyledi: "Türkiye, anlaşmaya katkıda bulunan aktörlerden biri olarak görülüyor. Bu durum, Türkiye'nin Gazze'ye daha derin bir şekilde dahil olma fırsatını açtı."
İSRAİL'DE TEHKİLE ÇANLARI ÇALIYOR
Lindenstrauss, Türkiye'nin Gazze'deki rolünün İsrail'de yol açtığı endişe hakkında, "Türkiye hem söylem hem de eylem açısından İsrail için düşmanca bir aktör. Bu gelişme İsrail açısından arzu edilir değil. Evet, Türkiye barış gücü deneyimine sahip ve profesyonel bir ordusu var, ancak ona Gazze'de önemli bir rol vermek İsrail'in çıkarlarına aykırı. Ankara'ya Gazze erişimi sağlamak stratejik açıdan tehlikeli." ifadelerini kullandı.
"TÜRK ORDUSUNUN GAZZE'DE BULUNMASI ENDİŞE VERİCİ"
Türk ordusunun Gazze'deki olası varlığından tedirgin olan Lindenstrauss, "Türkiye'nin sahada üstleneceği rolün tam kapsamını henüz bilmiyoruz, ancak Türk yetkililer, gerekirse asker gönderilebileceğini dahi ima etti. Şu anda kesin olan, Türkiye'nin ölen kişilerin cenazelerini bulmakla görevli misyona katılacağı ve muhtemelen ateşkesi denetleyeceği." ifadelerini kullandı.
Lindenstrauss sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin askeri katılımı ne kadar az olursa o kadar iyi. Ankara'ya ateşkesin sürüp sürmediğine karar verme yetkisi vermek tehlikeli. Türkiye, Hamas'tan yana. Türk askerlerinin Gazze'de bulunması fikri son derece endişe verici. Ya İsrail yanlışlıkla onları vurursa? Zaten gerilim yeterince yüksek. Sonuçta, Türkiye ve Katar, Hamas'ın yok edilmesini değil, varlığını sürdürmesini istiyor. Bu, İsrail'in çıkarlarıyla temelden çelişiyor"
Lindenstrauss son olarak, Türkiye'nin güçlenmesi ve bölgedeki artan etkisi nedeniyle İsrail'de alarm zillerinin çaldığının altını çizdi.