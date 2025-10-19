Siyonistleri Türk ordusu korkusu sardı: İsrail’in kabusu Türkiye! Tel Aviv yönetimi Başkan Erdoğan’ı engelleyemiyor

"TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ AKTÖR"

Lindenstrauss, Türkiye'nin Hamas üzerindeki etkisinin onu vazgeçilmez kıldığını belirtiyor: "Türkiye ve Katar, Hamas'a destek oluyor. Bu nedenle Başkan Erdoğan, Hamas üzerinde bir etkiye sahip. Bu da anlaşmanın sağlanmasına yardımcı oldu."

Lindenstrauss ek olarak şunları söyledi: "Türkiye, anlaşmaya katkıda bulunan aktörlerden biri olarak görülüyor. Bu durum, Türkiye'nin Gazze'ye daha derin bir şekilde dahil olma fırsatını açtı."