Sizi en iyi ben anlarım

Dokuz yaşındayken trafik kazası sonucu sağ bacağı ampute edilen ve protezle yaşamını sürdüren Mehmet Karakaş (27) şimdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın açılışını yaptığı Hatay
'daki Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde asrın felaketinde uzuvlarını kaybedenlere protez üretiyor. Merkezde tedavi olmak için gelenler için "Onları en iyi ben anlarım" diyen Karakaş, "Buraya gelenlerin çoğu, ilk zamanlarda doğal olarak moralleri düşük olabiliyor. Ve bizlere 'Sen benim halimden anlamazsın' diye cümleler kuruyorlar. Bunu duyduğumda onlara, sizin halinizden en iyi ben anlarım diyorum ve protez bacağımı gösteriyorum. Daha sonra onları 'Ben başardım, siz de başarırsınız' diyerek motive ediyorum" dedi. En büyük hayalinin futbolcu olmak olduğunu belirten Karakaş, "Kaza hayallerimi elimden aldı. 2011'de protezime kavuştum. Alışmak zor oldu ama başardım. Normal ayağım gibi kullanmaya özen gösterdim. Hiçbir zaman protez kullanıyormuşum gibi düşünmedim. Hatta futbol hayalimi de ampute futbol takımda oynayarak gerçekleştirdim. Protez bana bütün özgürlüğümü sağladı" ifadelerini kullandı.