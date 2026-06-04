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Giriş Tarihi: 4.06.2026

'Sizi sabah öldüreceğim' dedi

Leyla Yıldız Leyla Yıldız
’Sizi sabah öldüreceğim’ dedi
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İstanbul Sancaktepe'de geçtiğimiz cumartesi günü 14 yıl önce boşandığı eski eşi Hakan Büyükata'yı tabancayla öldüren 2 çocuk annesi Nuray Kalıncı'nın ifadesi ortaya çıktı. 2012'de boşanan ancak 1 ay önce cezaevinden çıkan Büyükata ile yeniden aynı evde yaşamaya başladığı öğrenilen Nuray Kalıncı ifadesinde Büyükata'nın kendisine ve çocuklarına sürekli eziyetler ettiğini söyledi. Olay sabahı Büyükata'nın yattığı odaya girdiğini belirten Kalıncı, "Uyuyordu, silah da yattığı kanepenin üzerindeydi. Eşim bana 'Sizi yarın sabah öldüreceğim' demişti. Ben bu sebeple silahı aldım. Başına ve göğsüne ateş ettim" dedi. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#İSTANBUL #SANCAKTEPE

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'Sizi sabah öldüreceğim' dedi
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