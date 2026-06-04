’Sizi sabah öldüreceğim’ dedi

İstanbul Sancaktepe
'de geçtiğimiz cumartesi günü 14 yıl önce boşandığı eski eşi Hakan Büyükata'yı tabancayla öldüren 2 çocuk annesi Nuray Kalıncı'nın ifadesi ortaya çıktı. 2012'de boşanan ancak 1 ay önce cezaevinden çıkan Büyükata ile yeniden aynı evde yaşamaya başladığı öğrenilen Nuray Kalıncı ifadesinde Büyükata'nın kendisine ve çocuklarına sürekli eziyetler ettiğini söyledi. Olay sabahı Büyükata'nın yattığı odaya girdiğini belirten Kalıncı, "Uyuyordu, silah da yattığı kanepenin üzerindeydi. Eşim bana 'Sizi yarın sabah öldüreceğim' demişti. Ben bu sebeple silahı aldım. Başına ve göğsüne ateş ettim" dedi.