Haberler Yaşam Haberleri Skandal görüntüler ortaya çıkmıştı! Büyükçekmece'deki bakımevi tahliye edildi
Giriş Tarihi: 25.7.2023 05:44

Skandal görüntüler ortaya çıkmıştı! Büyükçekmece'deki bakımevi tahliye edildi

Büyükçekmece'de, bir çalışanın bakıma muhtaç hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasından sonra kapatılma kararı alınan engelli bakımevi, gece saatlerinde tahliye edildi. Bakımevinde kalanlar farklı kuruluşlara sevk edildi

DHA
Skandal görüntüler ortaya çıkmıştı! Büyükçekmece’deki bakımevi tahliye edildi

Büyükçekmece'de, özel bir bakımevinde görev yapan çalışanın hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, bakımevine giderek incelemede bulundu. İncelemelerin ardından bakımevi kapatılırken, görüntülerde yer alan çalışan ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Bakımevinde kalan bakıma muhtaç kişiler ise gecenin ilerleyen saatlerinde tahliye edilerek çevredeki bakımevlerine yerleştirildi.

Konu ile ilgili İstanbul Valiliği ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "24.07.2023 tarihinde Büyükçekmece İlçemizde faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde olayın yaşandığı engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş olup merkezde kalan engellilerimizin, çevrede bulunan uygun bakım evlerine yerleştirilmeleri kararı alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan İstanbul'da özel bir bakımevinde görev yapan personelin hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Silivri'de özel bir bakımevinde meydana gelen olayın paylaşılmasının ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle ilgili bakım merkezine giderek gerekli incelemelerde bulunmuştur. Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili olarak tarafımızdan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayın gerçekleştiği özel bakım merkezinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına, hizmet alan vatandaşlarımızın güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Yaşlı bakım evinde skandal görüntüler! Gözaltına alındı

EN ÇOK OKUNANLAR

Yaşlı bakım evinde skandal görüntüler! Gözaltına alındı
CHP'li Bülent Kerimoğlu: İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum
HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in katil zanlısı tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Galatasaray, Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı!
Düğün alışverişi
Son dakika: Adana'da HÜDA PAR'a alçak saldırı! İl Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti...
CHP fonu kesti kavgalar başladı! Halk TV'de birbirine girdiler
Burası Afrika değil, Marmaris
Başkan Erdoğan'dan Lozan Antlaşması mesajı: Haklarımızı savunurken yeni hamlelerle kazanımlarımızı tahkim edeceğiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Skandal görüntüler ortaya çıkmıştı! Büyükçekmece'deki bakımevi tahliye edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA