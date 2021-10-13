Skandal savunma! 28 kez bıçakladı mahkemedeki savunması pes dedirtti

Olay, 7 Haziran'da 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden boşanan 2 çocuk annesi Medine Seyis, 24 Şubat Ortaokulu'nun önünde yanına gelen Bülent Taşkın tarafından 28 yerinden bıçaklandı. Seyis, okulun giriş kapısı önünde kanlar içinde yere yığılırken, Taşkın ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Medine Seyis, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Medine Seyis'in cenazesi, Fatih Sultan Mahallesi'nde toprağa verildi. Olaydan sonra yakalanıp, gözaltına alınan Bülent Taşkın tutuklandı. Medine Seyis'in, kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle Bülent Taşkın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, olaydan bir süre önce de sürenin dolduğu ortaya çıktı.