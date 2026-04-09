Giriş Tarihi: 9.04.2026 14:37

Eski eşin kanlı baskını: Taşla saldırdı, tutuklandı

Nevşehir’de eski eş kaynaklı şiddet olayı korku dolu anlara sahne oldu. Cezaevinden kısa süre önce çıktığı öğrenilen bir şahıs, eski eşinin birlikte yaşadığı kişiye taşla saldırarak ağır yaraladı. Dehşet anları ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

MEHTAP AYDOĞAN
Olay, 2000 Evler Mahallesi Mustafa Paslanmaz Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre B.C., ayrıldığı eski eşi D.C.'nin imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı A.B.'nin bulunduğu adrese geldi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan B.C., A.B.'ye önce yumrukla saldırdı, ardından eline geçirdiği parke taşıyla başına vurarak ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı A.B., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının ardından kaçan şüpheli için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirlenen B.C., yapılan operasyonla Yozgat'ta yakalanarak Nevşehir'e getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, yaşanan saldırı anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

