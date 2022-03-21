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Giriş Tarihi: 21.3.2022 17:05 Son Güncelleme: 21.3.2022 17:05

Skinny Ne Demek? Skinny Fit Jean Pantolon Kalıbı Nedir?

Skinny Ne Demek? Skinny Fit Jean Pantolon Kalıbı Nedir?

Moda dünyasındaki hızlı değişim ve alışveriş çılgınlıklarının gün geçtikçe çoğalması ile hepimiz yeni moda terimlerini öğrenmeye çalışıyoruz. Kadın ya da erkek giyimi artık çok fazla birbirinden ayrılmadığı için hem kadın hem de erkek reyonunda karşılaşılan terimler olabiliyor. Bunlardan biri de skinny terimi. Skinny Jean ne demek diye aradığımız zaman karşımıza çıkan yüzlerce sonucun içinde boğulmamak için en doğru yanıtı arıyorsanız doğru yerdesiniz. Alışverişlerde ya da moda dergilerinde karşımıza çıkan bu kavram ne demekmiş hep beraber inceleyelim ve bakalım skinny fit ne demektir?

Pantolon alışverişinde karşımıza çıkan kavramların çokluğu bazen can sıksa da aslında belli kalıpları bilmek hem kendi bedeninize uygun pantolonu bulmanıza yardımcı olacaktır hem de işinizi kolaylaştıracaktır. Unutmamak gerekir ki vücudunuzu tanımanız pantolon alışverişlerinizde kolaylaştırıcı unsur olacaktır.

Skinny Jean Ne Demek?

Skinny kelime anlamı olarak sıkı ya da cılız anlamına gelebilmektedir. Aslında kelime anlamına baktığımız zaman da skinny Jean kelimesinin dar pantolon anlamına geldiğini çıkarabilir. Skinny Jean çok dar pantolon, vücudu ve bacağı streç şeklinde saran pantolon anlamına gelmektedir.

Kesimi ve tarzı ile eskiden ağırlıklı olarak kadınlar tarafından tercih edilse de moda dünyasındaki değişimler ile günümüzde erkeklerde de sıklıkla rastlamakta olduğumuz bir pantolondur.

Skinny Fit Ne Demek?

Skinny fit pantolonlar da skinny jeanlerden yola çıkılarak karşımıza çıkan bir modeldir yine. Skinny Jean gibi tamamen bacakları saran ve dar bir pantolon olan skinny fit pantolonlar ayrıca vücudu toparlama ve daha sıkı gösterme özellikleri ile isimlerinde fit kelimesini bulundururlar. Yani skinny Jean ile skinny fit arasındaki fark vücudu daha sıkı göstermeleri olarak karşımıza çıkabilmektedir.

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Skinny Ne Demek? Skinny Fit Jean Pantolon Kalıbı Nedir?
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