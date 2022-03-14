Skinny Ne Demek? Skinny Fit Jean Pantolon Kalıp Ve Kesimi Nedir?

Gündelik hayatta en çok giyilen pantolonlar yaş ve cinsiyet fark etmeksizin herkesin dolabında mutlaka bulunmaktadır. Her dönem severek giyilen pantolonlar, giyim sektöründeki değişimle birlikte farklılaşmıştır. Pantolonlar genel olarak keten, kumaş ve kot diye ayrılmaktadır. Günümüzde ise bol pantolonların sıklıkla tercih edildiği dikkat çeker. Özellikle yüksek belli kot pantolonlar, farklı kombinlerle çok defa karşımıza çıkmaktadır. Fakat bazı durumlarda belirli modellerin modası hiçbir zaman geçmez. Pantolonlarda her zaman giyilen dar kesimler birçok kişinin günlük hayattaki tercihidir. Farklı özellikteki pantolonların belirli bir ismi vardır. Farklı kesimlerle karşımıza çıkan jean pantolonlar arasında skinny de sıkça duyulur. Bunun anlamını bilmeyenler, skinny ne demek sorusuna cevap arar.

Skinny Ne Demek?

Moda dünyasında önemli bir yer kaplayan pantolonlar farklı renk ve modellerle karşımıza çıkar. Tamamen zevklere göre tasarlanmış farklı çeşitliliğe sahip bu ürünler, tüketicinin ihtiyaçlarına göre boy gösterir.

Günümüzde moda dünyasında yer alan bol pantolonlar, pek çok kişinin tercih ettiği modeller olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra modası hiç geçmeyen dar pantolonlar da günlük hayatta sıkça kullanılır.

Skinny jean pantolonlar da günümüzde dar pantolonları ifade etmek için kullanılır. Skinny jeansler, jeans ailesinin en dar modelleri olarak karşımıza çıkar. Tüm vücudu saran yapıya sahip bu pantolonlar günümüzde en çok tercih edilen kalıplardır.

Skinny Fit Ne Demek?

Günümüzde jeans pantolonlar fazlasıyla tercih edilmektedir. Farklı renk ve modellerde karşımıza çıkan jeansler değişik kalıplarla karşımıza çıkar. Pantolon sanayisinde çeşitli kesimler yapılarak piyasaya sürülür.

Farklı isimlerle karşımıza çıkan jeanslerin ne anlama geldiği çoğu zaman bilinmez. Dar kesim anlamına gelen skinny fit jeansler vücudu saran yapısıyla bilinir. Bu tarz kalıpları daha çok kadınlar kullanır.

Skinny Jean Ne Demek?

İngilizce anlamı sıska olan skinny jeans modelleri, özellikle dar kalıp seven kişiler için tercih edilir. Bunlar genellikle dar giymeyi seven kadınların tercih edebileceği modellerdir. Bu tür pantolonlar sadece paça kısmı değil, tüm bacağı tamamen saran bir yapısı vardır.

Skinny jeansler kişiyi fit gösterir. Bu kalıbın pek çok çeşidi ve rengi bulunmaktadır. Bu kalıp çoğunlukla slim-fit ile karıştırılır. Slim fit de dar bir kesimdir fakat skinny kalıba göre daha rahattır. Slim fit pantolonlar vücudu tamamen sarmaz ve daralma aşağıya doğru artar. İkisi arasındaki bu ince ayrıntı, karışıklığı önlemesi açısından önemlidir.