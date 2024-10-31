Skolyoz Hangi Bölüm Bakar? Skolyoz İçin Hangi Doktora Gidilir?

Skolyoz, eğer zamanında teşhis edilip tedavi edilmezse, ilerleyerek ağrı, postür bozukluğu, solunum ve kalp problemleri gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Erken teşhis, skolyozun ilerlemesini kontrol altında tutmak ve hastanın yaşam kalitesini artırmak için büyük önem taşır. Skolyoz hangi bölüm bakar, hangi doktora gidilir gibi konular ile birlikte tanı yöntemleri, tedavi seçenekleri ve skolyozun yönetimi gibi konuların da ayrıntılı olarak ele alınması önem arz eder.

Skolyoz Hangi Bölüm Bakar?

Skolyoz tanısı, hastanın öyküsü, fizik muayene ve radyolojik görüntüleme yöntemleri ile konur. Skolyoz tanısında en yaygın kullanılan tanı yöntemleri şunlardır:

1.Fizik Muayene: Ortopedi uzmanı, hastanın omurgasını inceleyerek skolyoz belirtilerini değerlendirir. Hasta öne eğildiğinde omurga eğriliği daha belirgin hale gelir, bu nedenle "Adam's Testi" adı verilen basit bir testle skolyozun varlığı değerlendirilebilir.

2.Röntgen (X-Ray) Görüntüleme: Skolyoz tanısında en yaygın kullanılan yöntem röntgen çekimidir. Omurganın tam görüntüsü elde edilerek eğrilik derecesi belirlenir. Skolyozun derecesi Cobb açısı yöntemiyle ölçülür. Cobb açısı, omurga eğriliğinin şiddetini değerlendirmede kullanılır.

3.MR (Manyetik Rezonans) ve BT (Bilgisayarlı Tomografi): Bazı durumlarda, skolyoza neden olabilecek diğer yapısal bozuklukları değerlendirmek için MR veya BT gibi ileri görüntüleme teknikleri kullanılabilir. Özellikle omurilik ve sinirlerin durumu hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için bu görüntüleme yöntemlerine başvurulabilir.

Skolyoz İçin Hangi Doktora Gidilir?

Skolyoz, erken teşhis ve doğru tedavi yöntemleri ile yönetilebilen bir omurga bozukluğudur. Skolyoz şüphesi olan bireyler ortopedi ve travmatoloji bölümünden randevu almalıdır. Ortopedi uzmanı, gerekli muayene ve tetkikleri yaparak uygun tedavi planını oluşturur. Skolyoz tedavisinde cerrahi dışı yöntemler çoğu hastada yeterli olurken, ileri vakalarda cerrahi tedavi gerekli olabilir.

Skolyoz şüphesi olan bireyler için başvurulması gereken ilk bölüm ortopedi ve travmatoloji bölümüdür. Ortopedi uzmanları, iskelet ve kas sistemi ile ilgili bozuklukların tanı ve tedavisinde uzmanlaşmıştır. Skolyoz, omurga yapısındaki bir deformite olduğu için ortopedi doktorları skolyozun teşhisini yapabilir ve gerekli tedavi sürecini başlatabilirler.

Bazı durumlarda, ortopedi uzmanı skolyoz tedavisinde başka uzmanlık alanlarıyla birlikte çalışabilir:

•Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR): Skolyoz tedavisinde egzersizler ve fizik tedavi uygulamaları oldukça önemlidir. Fizik tedavi uzmanları, skolyozun semptomlarını hafifletmek ve ilerlemesini önlemek amacıyla hastaya özel egzersiz programları oluşturabilirler.

•Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji): İleri derecede skolyoz vakalarında cerrahi müdahale gerekebilir. Özellikle sinir basısı veya omurga dengesizliği olan vakalarda beyin ve sinir cerrahisi uzmanları skolyoz cerrahisi gerçekleştirebilirler.