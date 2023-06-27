Skolyozda erken tanıyla ameliyatsız tedavi

Türkiye'de kamu hastaneleri içerisinde omurga eğriliklerine ameliyatsız çözüm sunan nadir merkezlerden biri 2 hafta önce hizmete açıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gaziler Fizik Tedavi, Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oluşturulan Skolyoz Tedavi Ünitesi, kapılarını SABAH'a açtı. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Sibel Mandıroğlu, hastalık ve merkez hakkında şunları söyledi:Skolyoz, omurganın doğal kavisinden sapması sonucu oluşan bir eğrilik. Ülkemizde özellikle 10-15 yaş aralığında, yüzde 2-3 sıklığında görülüyor. Kızlarda iki katı daha fazla karşımıza çıkıyor. İlerleyen skolyoz, hem fiziksel hem de psikolojik sorunlara yol açıyor. Kalp ve akciğerde problemlere neden olabiliyor.Aileler, çocuklarının boynunda, başında, omuzlarında, belinde, kalçasında veya duruşunda bir asimetri olup olmadığına dikkat etmeli. Bu tip durumlarda mutlaka bir uzmana başvurulmalı.Ünitemizde fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı 4 hekimimiz, 2 fizyoterapistimiz, psikoloğumuz ve radyoloğumuz var. Hastalarımız hastanemizin web sitesinde yer alan irtibat numaralarından bizlere ulaşıp, randevularını kolaylıkla alabiliyor.Hastaların önce poliklinikte detaylı muayeneleri yapılıyor. Tanı alanlar tedavi ünitesine yönlendiriliyor. Belli egzersiz protokolleri kapsamında skolyoz hastalarımızı tedaviye alıyoruz. Ayrıca hastaların durumuna göre kullanacağı korseleri planlanıyoruz. Hastanede tedavi gören 15 yaşındaki Alanur Küçük de LGS döneminde çok fazla eğik durmasının skolyozu tetiklediğini düşündüğünü dile getirerek, "Tedavim yeni başladı ama iyi ilerliyor. Kendimi daha rahat hissediyorum. Önceden sağ omzum düşük duruyordu. Şimdi biraz yerine geldi. Haftada 3 gün geliyorum. Hocalar özel hareketler gösteriyor" dedi.