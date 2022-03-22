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Giriş Tarihi: 22.3.2022 13:51 Son Güncelleme: 22.3.2022 13:52

Slim Fit Ne Demek? Pantolon Ve Gömlekte Slim Fit Kalıp Kesim Nedir?

Slim Fit Ne Demek? Pantolon Ve Gömlekte Slim Fit Kalıp Kesim Nedir?

Değişen moda dünyası ile hayatımıza giren bir diğer kavram da slim fit kavramı olmuştur. Özellikle 90ların sonu 2000’lerin başında çok fazla bol üst ve altların moda olması ve müzik kültüründe de bu tarz kıyafetlerin kullanılması ile moda dünyası kendini tamamen değiştirmiş ve dar kalıpları hayatımıza sokmuştur. Peki, hiç alışveriş yaparken slim fit ne demek diye düşündünüz mü? Aslında neredeyse her markanın her ürününde karşımıza çıkan bu kavram hem oldukça basit bir kavram hem de moda dünyasının yeni gözdesi. Hadi hep beraber slim fit kesim ne demek bakalım.

Moda insanın kendine yakışanı giymesi olarak öğretilmek istense de hepimizin modayı takip etme tutkusu fardır. Beğendimiz markaların son trendleri ile karşılaşmak bazen heyecanlandırır bile. İşte tüm bu moda dünyasında en çok yakışanı en sevdiğimiz markalardan bulabilmek için öncelikle öğrenmemiz gereken terimler vardır. Bu terimler hem bedenimizi tanımamızı sağlar hem de alışverişimizi kolaylaştırır.

Slim Fit Ne Demek?

Kelime anlamı olarak baktığımız zaman slim fit karşımıza vücudu saran ve vücudun şeklini alan olarak çıkıyor. Yani giydiğimiz bir pantolon ya da gömleğin vücudumuzu sarması ve vücut hatlarımızı ortaya çıkarması şeklinde de yorumlayabiliriz.

Slim Fit Kesim Ne Demek?

Slim fit kesim ya da slim fit kalıp nedir sorusuna baktığımız zaman ise karşımıza kıyafetlerde vücudu saran bir kalıp kullanılması çıkıyor. Alışverişe çıkıp aldığımız herhangi bir gömlek ya da pantolonun giydiğimiz zaman tüm vücudumuzu streç gibi sarması ve vücut hatlarımızı ortaya çıkarması o kıyafetin slim fit olduğu anlamına gelir.

Pantolonlarda özellikle bacak kısımlarının daha dar olması ile karşımıza çıkan slim fit kalıp gömleklerde ise bel bölgesinin daha sıkı olması ve daha dar bir kalıp olması anlamına gelir. Slim fit kesimler ya da slim fit kalıplar 4 mevsim de karşımıza çıkabilir ve tüm kıyafetlerimizi bu kalıba göre alabiliriz.

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Slim Fit Ne Demek? Pantolon Ve Gömlekte Slim Fit Kalıp Kesim Nedir?
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