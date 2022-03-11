Slim Fit Ne Demek? Pantolon Ve Gömlekte Slip Fit Kalıp Kesim Nedir?

Alışveriş yaparken dikkatimizi çeken ilk şey beden ölçüsü olacaktır. Özelikle alışveriş kültürünün e-ticarete taşınması, bu konuda daha dikkatli olmamız gerektiğini gösterir. Yanlış beden seçimi, internet alışverişlerinde çok daha uğraştırıcı olmakta ve zamanımızdan almaktadır. Bu nedenle doğru beden seçmek önemlidir. E-ticarette karşımıza dört tip beden kalıbı çıkmaktadır. Bu beden kalıplarından birisi olan Slim fit, vücudu saran kıyafetleri ifade etmek için kullanılıyor. Kıyafet tercihinde isteyen bol kesimi, isteyen de dar kesimi tercih etmektedir. Slim fit tercih etmek isteyenler bu bedenin ne demek olduğunu merak edip araştırmaktadır.

Slim Fit Ne Demek?

Giyim sektöründeki farklılaşmayla beraber hayatımıza yeni kavramlar girmiştir. Özellikle internet alışverişlerinde karşımıza çıkan bu kavramlar çoğu zaman kafa karışıklığı yaratmaktadır.

Kıyafet seçiminde beden yapısı dikkatimizi çeken ilk noktadır. Bu doğrultuda karşımıza çıkan dört tip beden kalıplarından birisi de Slim fittir. Slim fit, vücudu saran kıyafetler olarak karşımıza çıkar. Dar kalıp anlamına da gelen bu kalıp, vücudu saran bir yapıdadır.

Dar giymeyi sevenlerin tercihi olan bu tür beden kalıpları baharlık, yazlık ve kışlık olarak üretilmektedir. Bedene uygun seçilen Slim fit giysiler, estetik görünümün yanı sıra kişinin kıyafetin içinde rahat olmasını da sağlar.

Slim Fit Kesim Ne Demek?

Slim fit kesim, kıyafetlerde tercih edilen özellikler arasındadır. Kıyafet satın alırken dikkatimizi çeken bu kavram merak uyandırmaktadır.

Dar kesim anlamına gelen bu kelime özellikle pantolon türü kıyafetlerde sıklıkla tercih edilmektedir. Vücudu saran Slim fit kesim, daha estetik görünmek isteyenlerin tercih ettiği modellerdir.

Slim Fit Kalıp Nedir?

Kıyafet seçiminde karşımıza çıkan bazı kavramlar bize yabancı gelebilir. Özellikle internet üzerinde yapılan alışverişlerde karşımıza çıkan isimlerin anlamı çoğu zaman bilinmemektedir.

Kıyafet seçiminde ilk dikkatimizi çeken beden ölçüleri olur. Bu doğrultuda dört tip beden kalıbı karşımıza çıkacaktır. Dar kalıp anlamına gelen Slim fit, vücudu saran yapıdadır. Bu tarz modeller arasında gömlek, pantolon ve mont gibi seçenekler bulunmaktadır.

Slim fit daha estetik görünmesi yönünden tercih edilir. Bu tür kalıpları özel günlerde veya günlük yaşantınızda tercih edebilirsiniz. Her mevsim giyilebilen bu tür modeller her yaştan kişi için bulunur.