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Giriş Tarihi: 3.4.2023 16:07 Son Güncelleme: 3.4.2023 16:08

Slime Nasıl Yapılır? Evde En Kolay Tutkalsız Slime Yapımı ve Malzemeleri

Slime hala popülerliğini koruyarak her yaştan insanın ilgisini çekmektedir. Hayal gücünüzden yararlanarak Evde kolay slime yapımı ile güzel işler çıkarabilirsiniz. Simli, düz, ışıltılı, parçacıklı ve daha fazla özellikler eklenerek çeşit ortaya konabilir. Evde slime malzemeleri ile basit slime yapımı hakkında adımlar haberimizde. İşte en kolay tutkalsız slime yapımı için detaylar verilecektir.

Slime Nasıl Yapılır? Evde En Kolay Tutkalsız Slime Yapımı ve Malzemeleri

Slime bazen bir oyuncak bazen de stres atmaya yarayan bir şeydir. Ne tam olarak akışkan ne de tam olarak katı hali vardır. Zaten ilginç olan kısmı da budur. İlginçliği tatmak için evde slime malzemeleri listesi hazırlayabilir ve temin edebiliriz. Aslına bakılırsa yapımı çok zor değildir. Önemli olan püf noktaları bilmektedir. Bu sayede rahatlıkla evde kolay slime yapımı aşamalarını öğrenip yapabiliriz. Böylece en kolay Tutkalsız Slime Yapımı da elde edilmiş olunur.

Slime Nasıl Yapılır?

Sosyal medyanın günümüzde popüler olması ve birçok birey tarafından kullanılması bazı ürünlerin popülerliğini de etkilemiştir. Popülerliğini etkilediği gibi farklı ürünlerin bilinmesi de yine bu özellikler sayesinde olmuştur. Bir dönem slime oldukça popüler hale gelmişti. Her yaştan insanın oynadığı bir ürün olmuştur. Kimi zaman slime oyuncak olarak görülmüştür. Kimi zaman ise stres atmaya yardımcı olan bir ürün olarak görülmüştür. Bu ürünü satın alma seçeneğiniz vardır. Aynı zamanda kendi kendinize yapma seçeneğiniz de vardır. Kendi imkanlarıyla yapacaklar için slime nasıl yapılır hakkında bilgilere yer verilecektir.

Evde En Kolay Tutkalsız Slime Yapımı Nasıldır?

Evde slime yapmak alternatif yollara sahip olmak demektir. Bundan hareketle evde slime yapmanın tek bir yolu olmadığı söylenebilir. Slime yapmanın her bir yolunda farklı malzemeler kullanılmaktadır. Şu anki bahsedilecek tarifin adını 1. Tarif ve 2. Tarif olarak anlatılacaktır.

Evde Slime Yapımı için 1. Tarif

  1. Tarif:

İlk tarifimizde şampuana ve mısır nişastası ile slime yapılacaktır. Bu malzemeler ile slime elde etmek çok kolaydır. Sadece biraz sabırlı olmak gerekir. Çünkü mısır nişastasının üzerine eklenen şampuan, sürekli karıştırılmalıdır. Bu iki malzeme karıştırıldığı takdirde slime kıvamını alacaktır. 5 dakika kadar karıştırmanın ardından hala slime kıvam almadıysa gerektiği kadar şampuan koymanız gerekir. 1. Tarifin malzemelerinin gramajı da önemlidir. Su bardağının yaklaşık olarak dörtte biri kadar şampuan ve yaklaşık yarım su bardağı mısır nişastası gerekmektedir.

Evde Slime Yapımı için 2. Tarif

  1. Tarif

İlk tarifte olan malzemeler ikinci tarifede eklenecektir. 2. Tarif de ek olan bir şey vardır. O da artı olarak suyun eklenmesidir. Dolayısıyla 2. Tarifte malzemeler şampuan, mısır nişastası ve sudur. 2. Tarifte de ilk tarifin aşamaları izlenir. Genel tabiriyle malzemeler hamur kıvamını aldığında eliniz ile yoğurmaya başlayın bir müddetten sonra malzemeler slime kıvamını alacaktır.

En Kolay Tutkalsız Slime Nasıl Yapılır?

En kolay yapılacak slime evde yapılan slimelardır. Evde yapılan slimelar olduğu için temin edilmesi gereken malzemeler, evinizde olabilecek malzemelerdir. Tutkal olmadan evde slime yapmak mümkündür. Malzemeler çok basittir. Mısır nişastası, su ve şampuan slimemızın ana malzemeleridir. Ek olarak gıda boyası kullanabilirsiniz. Eğer gıda boyası kullanırsanız slime rengi de değişecektir.

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Slime Nasıl Yapılır? Evde En Kolay Tutkalsız Slime Yapımı ve Malzemeleri
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