Haberler Yaşam Haberleri Slovacko Fenerbahçe maçı canlı izle: Slovacko Fenerbahçe maçı canlı yayın izle şifreli mi şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 11.8.2022 16:18

Slovacko Fenerbahçe maçı canlı izle: Slovacko Fenerbahçe maçı canlı yayın izle şifreli mi şifresiz mi?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçında Çek takım Slovacko deplasmanına konuk oluyor. Sarı Kanaryanın evinde oynanan ilk maç 3-0 galibiyetle sonuçlanmıştı. Play-off turuna çıkmak isteyen sarı lacivertli takım kazanması halinde Austria Wien takımı ile karşı karşıya gelecek. Slovacko Fenerbahçe maçı canlı yayın izle kanalı şimdiden gündemdeki yerini aldı. Peki, Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi? İşte Slovacko Fenerbahçe maçı canlı izle!

Slovacko Fenerbahçe maçı canlı izle: Slovacko Fenerbahçe maçı canlı yayın izle şifreli mi şifresiz mi?

Slovacko Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz seçenekleriyle taraftarların gündemindeki yerini aldı. Jorge Jesus yönetimindeki Sarı Kanarya play-off maçlarına gitmek için son engeli aşacak. İlk maçta 3-0'lık skor elde eden UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz aynı başarıyı evinde de yakalamak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Slovacko Fenerbahçe maçı canlı izle şifreli mi, şifresiz mi, hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe maçı canlı yayın...

SLOVACKO FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tarih: 11 Ağustos 2022 (bugün)

Saat: 20.00

Yer: Mestsky Stadyumu

Hakem: Nikola Dabanovic

SLOVACKO FENERBAHÇE CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Heyecanlı karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından izleyicisi ile buluşacak.

Slovacko Fenerbahçe canlı izle için S Sport ekranları ziyaret edilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Slovacko: Nguyen, Reinberk, Tomic, Kadlec, Doski, Danicek, Havlik, Travnik, Petrzela, Holzer, Kalabiska

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo Henrique, Luan Peres, Novak, İsmail, Zajc, Emre Mor, Lincoln Henrique, Bruma, Serdar Dursun

FB PLAY-OFF TURU İÇİN MÜCADELE EDECEK!

Geçtiğimiz günlerde yapılan UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri kurası Fenerbahçe için de sonuçlanmıştı.

Sarı Kanarya bu etabı atlaması halinde Avusturya takımı FK Austria Wien ile karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz maçta 3-0 galibiyet elde eden sarı lacivertlilerin taraftarları oldukça umutlu.

LINCOLN HENRIQUE DAMGASI UNUTULMADI!

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçı sarı lacivertlilerin evinde oynandı. Başarı elde eden Jorge Jesus yönetimindeki maç kadrosuna Lincoln Henrique damga vurdu.

Başarılı oyuncu 2 gol ve 1 asist ile maçın yıldızı oldu. Rövanş maçı için de beklentiler olumlu yönde ilerliyor.

23 KİŞİLİK KADRO İLE TARİHİ MAÇ!

Fenerbahçe'nin UEFA ekibinde şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, İsmail Yüksek, Willian Arao, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Emre Mor, Burak Kapacak, Bruma, Joshua King, Enner Valencia, Serdar Dursun.

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Slovacko Fenerbahçe maçı canlı izle: Slovacko Fenerbahçe maçı canlı yayın izle şifreli mi şifresiz mi?
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