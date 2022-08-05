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Giriş Tarihi: 5.8.2022 11:49 Son Güncelleme: 5.8.2022 11:50

Slovakya Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Slovakya'ya Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Artan teknolojinin ardından günümüzde artık insanlar rahatlıkla istediği yerlere ziyaretlerde bulunabilmektedirler. Ancak çoğu zaman ülkeler, vatandaşların ülkelerine girebilmeleri için bazı izinler ve belgeler istemektedir. Bu izin konuları da sürekli farklı ülkelere seyahat etmeyi düşünenleri ve belli başlı ülkeleri çok görmek isteyen kişileri merakta bırakan konular olmuştur. Kişilerin en çok merak ettiği konu ise gitmek istediği ülkelerin vize isteyip istemediği olmuştur. Slovakya’nın birçok kültürel zenginliğiyle beraber diğer Avrupa ülkelerine göre daha ucuz olması cazip gelen taraftır. Schengen vizesi prosedürlerini uygulaması da Slovakya’yı ziyaret edecek olan vatandaşlar için daha avantajlıdır. Çünkü buradan rahatlıkla seyahat amaçlı Schengen ülkelerine geçebilmektedir. Bu sebeple Türk vatandaşlar tarafından da çok ziyaret edilmektedir ya da araştırılmaktadır. Peki, Slovakya vize istiyor mu? Türkiye’den Slovakya’ya gidişte vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı?

Slovakya Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Slovakya’ya Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Slovakya vize istiyor mu sorusu Türkiye'den Slovakya'ya gitmek isteyen vatandaşlarımız tarafından da çok merak edilen bir konudur. Çünkü Slovakya gerek ekonomik uygunluk gerekse başka sebeplerden ötürü Türk vatandaşlar tarafından sık ziyaret edilen ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkenin kültürel ve turizm açısından zengin olması buraya olan ziyaretleri arttırmıştır. Bir diğer önemli konu da Schengen ülkeleri arasında bulunması ve böylece Slovakya'ya gidecek vatandaşların Schengen vizeleri sayesinde rahatlıkla diğer ülkelere geçebilmesidir. Yaşam olanaklarının da diğer Avrupa ülkelerine göre ucuz olması da bu ziyaretlerin fazla olmasına sebebiyet vermektedir. Bunun dışında kendi kültürel zenginliği fazla olduğundan dünyanın her yerinden misafirler geldiği gibi Türkiye'den de birçok turist ziyaret etmektedir. Bu ziyaretlerin artması da Türk vatandaşlar tarafından birçok soruyu peşinden getirmiştir. Yazımızda bizler de Slovakya vize istiyor mu, Türkiye'den Slovakya'ya gidişte vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı gibi soruların cevaplarını vererek ayrıntılı şekilde bilgi paylaşımında bulunduk. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Slovakya Vize İstiyor Mu?

Slovakya Cumhuriyeti'ni ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız arasında umumi (bordo) pasaport sahip olan vatandaşlar vize almak mecburiyetindedir. 2007 yılında kara sınırlarından ötürü Schengen vizesi mecbur kılınmıştır. Slovakya'nın benimsediği vize rejim kuralları dahilinde 6 ay içerisinde maksimum 90 gün vize alınabilmektedir. Hususi (yeşil), hizmet (gri), diplomatik (siyah) pasaporta sahip vatandaşlarımız ise 90 günün altında olacak seyahat süreleri içinde vize almaktan muaftırlar. Slovakya Cumhuriyetinde vize türleri kişinin ziyaret sebebine göre şu şekilde ayrılmaktadır:

  • Slovakya Aile / Akraba Ziyareti Vizesi
  • Slovakya Turistik Vize
  • Slovakya Ticari Vize

Slovakya Pasaport İstiyor Mu?

Slovakya uyguladığı vize politikalarının yanında istediği belgeler arasında pasaport da bulunmaktadır. Bu yüzden ülkeyi ziyaret edecek vatandaşlar yanlarından pasaportu ayırmamalıdır ve pasaportun özellikleri Slovakya Cumhuriyeti'nin istediği doğrultuda olmalıdır.

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Slovakya Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Slovakya'ya Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
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