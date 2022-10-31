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Giriş Tarihi: 31.10.2022 16:04 Son Güncelleme: 31.10.2022 16:04

Slovakya’dan Ne Alınır? Slovakya’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Avrupa Kıtası’nda yer alan Slovakya’ya her sene çeşitli amaçlar ile binlerce kişi tarafından yolculuk yapılıyor. Planlanan bu yolculuklar öncesinde Slovakya’da ucuz olan şeyler ise oldukça merak ediliyor. Slovakya ziyaretinde, kozmetik ürünleri ve giyecek ayakkabı gibi şeyler de satın alınmak isteniyor. Bu sebeple, Slovakya’dan ne alınır gibi sorular sık sık araştırılıyor. Peki, Slovakya’dan neler alınabilir? Slovakya ülkesinde ucuz olan şeyler nelerdir, yiyecek olarak ve hediye giyecek olarak ne getirilebilir?

Slovakya’dan Ne Alınır? Slovakya’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Pek çok ülke gibi, Slovakya ülkesi de, geleneksel anlayışlarını ve kültürlerini korumayı önemsemektedir. Bu sebeple, turistik amaçlar ile ülkeye ayak basan insanlar için, çeşitli geleneksel ve kültürel ürünler üretiliyor. Slovakya'dan alınacak hediyelik eşyalar arasında ise bu ürünler bolca var. İsterseniz, Slovakya'dan ne getirilir ve Slovakya'nın neyi meşhur birlikte görelim...

SLOVAKYA'DAN NE ALINIR?

Yöresel açıdan da üretilebilen içecek ve yiyecek ürünlerin dışında, geleneksel el sanatları ve geleneksel halk sanatları Slovakya'nın en popüler hediyeleri arasında yerini almaktadır. Bunlardan ayrıca; Slovakya'nın yöresel giysileri, Valaška denilen minyatürleri ve oldukça meşhur Brindza peynirleri de Slovakya'ya giden ziyaretçilerin tercih edecekleri en özel ve güzel hediyelikler arasında bulunmaktadır. Ayrıca Romanya'da görülen Paskalya yumurtalarını, Slovakya'da da görmek ve alabilmek mümkündür. Slovakya ziyaretinde; Pijacka Poharik isimli üstünde deri olan boyun askılı şekilde satışa sunulan geleneksel bardaklar da, tercih edilebilecek ürünler arasındadır.

SLOVAKYA'DA UCUZ OLAN ŞEYLER NELER, HEDİYE GİYECEK, YİYECEK OLARAK NE GETİRİLİR?

Bir Avrupa ülkesi olan Slovakya'da; farklı türde ürünlerin bulunduğu çeşitli bölgeler bulunmaktadır. Slovakya'daki ürün çeşitliliğinde ise, Çek, Macar ve Avusturya kültürüne yakınlığının etkisi oldukça fazladır. Bu sebeplerden ötürü ise, Slovakya'dan pek çok ucuz ürün satın alarak yurda getirmek mümkündür. Özellikle ucuz olan şeyler arasında; boyalı haçlar (1 euro), Valaska minyatürleri (1 euro), Brindza peyniri (5 euro), Supolienky oyuncak bebekleri (2 euro), Slovak balı (3.5 euro), Horalky gofretleri (50 cent), süslenmiş şekildeki Paskalya yumurtası (1 euro) ve de Pijacka Poharik isimli bardaklar (7 euro) bulunuyor. Slovakya seyahati sırasında alınabilecek hediye giyecekler ile yurda dönerken getirilebilecek yiyecekler şu şekilde örneklendirilebilir;

  • Bublanina (tatlı)
  • Goulash (yiyecek)
  • Kapustnica (yiyecek)
  • Kofola (içecek)
  • Langos (yiyecek)
  • Lokse (yiyecek)
  • Paska (yiyecek)
  • Sarımsak çorbası
  • Sulance (tatlı)
  • Trdelnik (tatlı)
  • Treska (yiyecek)
  • Tatra çayı
  • Geleneksel Slovak Giysileri
  • İşlemeli el işi ürünler
  • Bryndzové Halušky (patates köftesi)

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Slovakya’dan Ne Alınır? Slovakya’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?
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