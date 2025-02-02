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Giriş Tarihi: 3.2.2025

SMA değil Aysima kazansın

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
SMA değil Aysima kazansın

Ankara'da yaşayan ve henüz 20 günlükken SMA teşhisi konulan 2 yaşındaki Aysima'nın tedavisi için gerekli olan paranın henüz yüzde 35'i toplanabildi. Ailesi, durumu her geçen gün kötüye giden kızları için yardım bekliyor. Ankara'da yaşayan Ahmet ve Burçin Durmuş çifti, 2 yıl önce ikinci çocukları Aysima'yı kucaklarına aldı. Ancak Aysima'ya , henüz 20 günlükken topuk kanından yapılan testte MA Tip 1 teşhisi konuldu. Aile kızlarının yurtdışında tedavi olabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Ancak kampanya istenilen seviyeye ulaşmadı. Tedavi için gereken yaklaşık 2 milyon doların henüz yüzde 35'i toplanabildi.

AİLE YARDIM BEKLİYOR
Kızlarının gözlerinin önünde eridiği belirten Durmuş çifti, "Buraya kadar hep kendi imkanlarımızla geldik. Gücümüz yetmiyor. Aile olarak bu parayı toplayabilmemiz mümkün değil. Desteğe ihtiyacımız var. Ağabeyi de artık kardeşi ile oyunlar oynamak istiyor. Biz inanıyoruz ki milletçe ele ele verirsek kızımızı kurtarabiliriz. Bizi bu yolda lütfen yalnız bırakmayın" dedi.

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SMA değil Aysima kazansın
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