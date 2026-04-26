SMA değil Fidan kazansın

Adana
'da, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Fidan Ebrar Bayram
'ın, (10) Dubai'deki gen tedavisine ulaşması için valilik onaylı kampanya başlatıldı. Okula tekerlekli sandalyede giden ilkokul öğrencisi Bayram, "Arkadaşlarım gibi koşup oynamak, bir an önce iyileşmek istiyorum" dedi. Okula tekerlekli sandalyede giden ilkokul öğrencisi Fidan Ebrar Bayram, gözyaşlarıyla konuşarak, hayırseverlerden kampanyaya destek olmaları için yardım istedi. Derslerinin çok iyi olduğunu ve okulunu çok sevdiğini dile getiren Fidan, "Artık arkadaşlarım gibi koşup oynamak istiyorum. Lütfen tedavim için bana destek olun" diye konuştu.