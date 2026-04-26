Haberler Yaşam Haberleri SMA değil Fidan kazansın
Giriş Tarihi: 26.04.2026

  • ABONE OL
Adana'da, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Fidan Ebrar Bayram'ın, (10) Dubai'deki gen tedavisine ulaşması için valilik onaylı kampanya başlatıldı. Okula tekerlekli sandalyede giden ilkokul öğrencisi Bayram, "Arkadaşlarım gibi koşup oynamak, bir an önce iyileşmek istiyorum" dedi. Okula tekerlekli sandalyede giden ilkokul öğrencisi Fidan Ebrar Bayram, gözyaşlarıyla konuşarak, hayırseverlerden kampanyaya destek olmaları için yardım istedi. Derslerinin çok iyi olduğunu ve okulunu çok sevdiğini dile getiren Fidan, "Artık arkadaşlarım gibi koşup oynamak istiyorum. Lütfen tedavim için bana destek olun" diye konuştu.
#ADANA #FİDAN EBRAR BAYRAM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA