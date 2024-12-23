SMA değil minik Aslı kazanacak

Adana'nın Ceyhan İlçesinde Yusuf-Nihal Aslan Aslan çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Aslı Aslan'a, 3 aylıkken solunum sıkıntısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede, SMA 1 Tipi hastalığı teşhisi kondu.. 9 ay yoğun bakımda kalan Aslı bebek daha sonra taburcu edildi. Aslan ailesi de canlarından çok sevdikleri kızlarını yaşatmak için kolları sıvadı. İnşaat sektöründe çalışan ve maddi durumu kızının tedavisini karşılayacak durumda olmayan baba Yusuf Aslan, 2021'de Aslı için valiliğin onayıyla yardım kampanyası başlattı. Aile kendi imkanlarıyla hazırladığı afiş ve pankartları ilçenin çeşitli yerlerine astı. Kızları için kermesler düzenledi. Uzun süren çabalar sonucu yapılan bağışlar hedefe ulaştı. Tedavi parası toplandı ve Dubai'ye götürüldü. 112 gün süren tedavinin ardından Aslı, hastalığı yenerek anne, babası ve ağabeyleri Ali Deniz (12) ve Özgür (9) ile birlikte Ceyhan'daki evlerine döndü. Çok zor günler geçirdiklerini anlatan baba Yusuf Aslan, "İnanılmaz bir süreç yaşadık. Kızım için herkes seferber oldu. Düzenlediğimiz kermeslerde yardımseverler bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Herkes taşın altına elini koydu ve kızım bu hastalığı yendi. Aile olarak hiçbir zaman mücadelemizi bırakmadık. 1 kuruş dahi yardım yapanlardan Allah razı olsun. Artık kızım ağabeyleriyle ve arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynayıp gezebilecek. Hasta olan yavrularımız da ve aileleri de bizim yaşadığımız mutluluğu yaşarlar" dedi.