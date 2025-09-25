SMA ilacında üretim 2026’da başlıyor

SMA hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere yerli ilaç üretimi için çalışmalar sürüyor. Tekirdağ Ergene'deki Polifarma firmasına ait AR-GE İlaç ve Hammadde Üretim Merkezi'nde yürütülen çalışmalar sonucunda, SMA Tip-1, Tip-2 ve Tip-3 tedavilerinde dünya çapında yaygın olarak kullanılan ilacın etken maddesi Nusinersen sodyumun sentezi başarıyla tamamlandı. Bakanlık kayaklarından edinilen bilgiye göre yerli üretim ilacın piyasaya sunulabilmesi için zorunlu olan klinik araştırma ve ruhsatlandırma süreçleri devam ediyor.

MALİYETİ İTHAL İLACIN ÇOK ALTINDA

Seri üretimin 2026'nın ilk yarısında başlaması bekleniyor. Yerli üretim ilaç sayesinde, ithal ilacın maliyetinin çok altında ilaç tedariki mümkün olacak. Platform üzerinden yalnızca SMA için değil, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) gibi diğer genetik hastalıkların tedavisinde kullanılan etken maddelerin üretilebilmesi için de araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülüyor. Böylece ilaca erişim kolaylaşacak, ithalat maliyetleri düşecek, ihracat yoluyla ülke ekonomisine katkı sağlanacak. Türkiye'de yaklaşık 1500 SMA (Spinal Musküler Atrofi) hastası bulunuyor. Her yıl yaklaşık 150 yeni hastaya SMA teşhisi konuluyor. SMA Tip-1, Tip-2 ve Tip-3 tedavilerinde dünya çapında yaygın olarak kullanılan ilaç, Türkiye'ye ithal ediliyor. İthal ilacın fiyatı kutu başına yaklaşık 1.6 milyon TL'yi buluyor.