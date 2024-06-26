SMA Tip-1 hasta Yiğit Hamza’da mutlu son

Yaklaşık 2,5 yıldır SMA Tip-1 kas hastalığı ile mücadele eden Yiğit Hamza Demir artık yeni bir süreç başlıyor. Yiğit Hamza Demir, Dubai için gerekli sağlık kontrollerini yaptırarak bütün hazırlıklarını tamamladı. Bu süreçte Yiğit Hamza'nın kampanyasına destek olan gönüllüler, Cumhuriyet Meydanında düzenlediği etkinlikle yüzlerce balonu gök yüzüne bıraktı.

Kırıkkale Belediyesi Mehteran Takımının da eşlik ettiği etkinlik, davul ve zurna ile adeta düğün yerine döndü. Hüzün göz yaşlarının sevinç gözyaşlarına ulaştığı bu süreçte gönüller ve ailesi büyük bir mutluluk yaşadı.