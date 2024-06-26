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Giriş Tarihi: 26.6.2024 14:48 Son Güncelleme: 26.6.2024 14:56

SMA Tip-1 hasta Yiğit Hamza’da mutlu son

Kırıkkale'de SMA Tip-1 ölümcül kas hastası olan Yiğit Hamza Demir'in kampanyası mutlu sonuçlandı. Demir'in tedavisi için gerekli para toplandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
SMA Tip-1 hasta Yiğit Hamza’da mutlu son

Yaklaşık 2,5 yıldır SMA Tip-1 kas hastalığı ile mücadele eden Yiğit Hamza Demir artık yeni bir süreç başlıyor. Yiğit Hamza Demir, Dubai için gerekli sağlık kontrollerini yaptırarak bütün hazırlıklarını tamamladı. Bu süreçte Yiğit Hamza'nın kampanyasına destek olan gönüllüler, Cumhuriyet Meydanında düzenlediği etkinlikle yüzlerce balonu gök yüzüne bıraktı.

Kırıkkale Belediyesi Mehteran Takımının da eşlik ettiği etkinlik, davul ve zurna ile adeta düğün yerine döndü. Hüzün göz yaşlarının sevinç gözyaşlarına ulaştığı bu süreçte gönüller ve ailesi büyük bir mutluluk yaşadı.

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SMA Tip-1 hasta Yiğit Hamza’da mutlu son
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