SMA yardım parası vurgununa 8 gözaltı

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan Didem Ayşe ve Gökhan Gülmez çiftinin 4'üncü çocukları Mustafa Yağız 2018'de dünyaya geldi. 9 aylıkken SMA Tip-1 hastası olduğu öğrenildi. Baba Gülmez tehdit ve şantajdan içeri girince anne Gülmez de işinden ayrılmak zorunda kaldı. Bu sırada Antalya Valiliği tarafından minik Mustafa'nın tedavisi için gerekli 33 milyon TL'nin toplanması için kampanya başlatıldı. Valilik hesabında 26 milyon TL toplandı. Ancak aile yasal izin olmadan bir kampanya daha başlattı. Burada toplanan 167 bin doları aile şahsi hesaplarına aktardı. Durumu fark eden gönüllüler paranın valilik hesabına aktarılmasını istedi. Bu sırada Mustafa Yağız hayatını kaybetti. İddialar sonrası ifade veren anne Gülmez, paranın evinde çıkan yangında kül olduğunu anlattı.Yasadışı toplanan yardım paralarının izini süren polis 'Beyaz Kelebek' adı verilen operasyon düzenledi. Yardım paralarının başka hesaplara aktarılması ve kullanılmasına ilişkin anne Gülmez tutuklanırken, cezaevinde başka suçtan tutuklu baba Gülmez hakkında da soruşturma başlatıldı. Anne ve babanın yanı sıra haklarında soruşturma başlatılan 2'si cezaevinde 10 şüpheliden 8'i de yakalanıp gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bin dolar, çeşitli senetler ile yaklaşık 25 milyon TL değerindeki 17 araç, 2 arsa ve 1 daireye el konuldu.