Haberler Yaşam Haberleri SMA’lı Alya çifte bayram yaptı
Giriş Tarihi: 21.03.2026

TOLGA YANIK
Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Bayram Ay, eşi Miyase Ay ve 3 yaşındaki kızları Alya bayram sevinci yaşıyor. SMA Tip 1 hastası Alya'nın yardım kampanyasında mutlu sona ulaşıldı. Bayramdan hemen önce toplanan tedavi parası ile 13 ay süren kampanyanın sonunda Alya, tedavi için Dubai'ye gidiyor. Çok mutlu olduklarını belirten Ay çifti, "Halkımız olmasaydı bunu başaramazdık. İnşaattan kazandığım parayla kızımın tedavisini yaptırmamız mümkün değildi. Artık kızımızın bir tedavi umudu var. İnşallah kızım iyileşecek ve yaşıtları ile oyunlar oynayabilecek" dedi.

