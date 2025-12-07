SMA’lı Cennet ilk adımını attı

İzmir'de 3.5 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konulan 4 yaşındaki Cennet Su Ateş, yurtdışındaki tedaviden faydalandıktan sonra yürümeye başladı. Tedavisi için valilik onaylı bağış kampanyası 26 ayda tamamlanan Cennet Su, Haziran 2025'te ailesiyle Dubai'ye giderek gen tedavisi aldı. Hızla gelişim gösteren Cennet Su, koltuğa tırmanıp oyuncaklarına ulaşıyor, bağımsız şekilde adım atabiliyor.Anne Rabia Ateş, "Şu an Cennet Su'muz çok iyi, yürümeye başladı. Beslenmesi de gayet iyi. İlacın bize faydası oldu. Cennet Su yürüyemiyordu, adım atamıyordu, koltuğa tırmanamıyordu. Şu an çekyata çıkabiliyor, kendi kendine oynayabiliyor, konuşuyor" dedi. Kızı Cennet Su'nun "Anne ben çok güçlüyüm" dediğini söyleyen Ateş, şöyle devam etti: "Kampanyası devam eden ailelere sesleniyorum. Gayret gösterin. Bizim çevremiz yoktu. Polis amcamız bize destek oldu. Güzel bir yol izledik. Başaramayacağız sanıyorduk ama gayret edince oluyormuş. Gittik. Allah bin kere razı olsun. Tüm Türkiye'nin katkısı var."