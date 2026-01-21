SMA’lı Elif Derya zamanla yarışıyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşayan Akbaş ailesinin 2025'te dünyaya gelen kızları Elif Derya, yapılan tarama testleri sonucunda SMA Tip-1 tanısı aldı. Bu hastalık, bebeklerin kaslarının güçsüzleşip zayıflamasına ve yaşamsal fonksiyonların tehlikeye girmesine neden olan ciddi bir kas hastalığı olarak biliniyor. Ailesi, Elif Derya'nın hastalığının ilerlemesini yavaşlatan tedaviyi düzenli şekilde sürdürüyor. Ancak tedavinin maliyeti oldukça yüksek olduğu için aile Şanlıurfa Valiliği onaylı bir yardım kampanyası başlattı. Anne Anzılha ve baba İsmail Akbaş, kızlarının hayatını kurtarabilmek için başta devlet yetkilileri olmak üzere tüm hayırseverlerden destek bekliyor. Aile, "Zamanla yarışıyoruz. Tedavisi için başlatılan kampanya süresi azalmaya başladı. Şu ana kadar yüzde 56'sı toplandı. Tedavi ne kadar erken başlanırsa kasların kaybı o kadar önlenebilir" diyerek, Elif Derya'nın sesi olmak isteyen herkesi katkı sağlamaya davet ediyor.

