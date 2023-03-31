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Giriş Tarihi: 1.4.2023

SMA’lı Eymen Dubai yolcusu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
SMA’lı Eymen Dubai yolcusu
Kayserı'de, Fatma-Osman Ceylan çiftinin Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-2 tanısı konulan çocukları 5 yaşındaki Melih Eymen'in tedavisi için başlatılan kampanyada gereken 1 milyon 822 bin dolar toplandı. Ailesi Melih Eymen'i tedavi için Dubai'ye götürmeye hazırlanıyor. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Osman ve Fatma Ceylan çiftinin çocukları Melih Eymen Ceylan için valilik izniyle yardım kampanyası başlatılmıştı. Kayserililer tek vücut olup minik çocuğun tedavisi için kampanyaya destek verdi. Melih Eymen için iki yardım gecesinin yanı sıra okullarda kermesler, şehir merkezinde stantlar kuruldu. Yapılan çalışmalarla yüzde 88'e ulaşan kampanyaya Elim Sende Platformu da destek verdi. Platformun desteğiyle kalan yüzde 12'lik kısım da tamamlandı. Böylece kampanyada tedavi için gereken 1 milyon 822 bin dolara ulaşıldı. Kampanyanın tamamlanmasının ardından Melih Eymen tedavi için Dubai'ye gidecek.

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SMA’lı Eymen Dubai yolcusu
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