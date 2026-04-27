SMA’lı minik Mehmet için zamanla yarış

Şırnak, minik Mehmet Bahadır'ın hayata tutunma mücadelesi için tek yürek oldu. Henüz 6 aylık olan ve ölümcül kas hastalığı SMA Tip-1 ile mücadele eden Mehmet bebek için zaman daralıyor. Hastalığın pençesinde her geçen gün kas kaybı yaşayan minik yavrunun ailesi, evlatlarının nefesinin kesilmemesi için yardım çığlığı attı. Evladının diğer çocuklar gibi oyun oynamasını hayal ettiğini söyleyen baba Selim Bahadır, büyük bir çaresizlik içinde olduklarını ifade etti. Baba Bahadır, "Bir anne baba olarak yalvarıyoruz. Mehmet'im henüz 6 aylık ve bu hastalık canavarıyla savaşıyor. Kasları erimeden, nefesi kesilmeden lütfen elimizden tutun. Mehmet'im ölmesin; o da arkadaşları gibi yürüsün, koşsun, " dedi.

