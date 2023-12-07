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Giriş Tarihi: 8.12.2023

SMA’lı Parla bebek umut ışığı bekliyor

İzmir'de 6 aylık SMA Tip-1 hastası Parla Kupan’ın hayata tutunabilmesi için 2 milyon dolar gerekiyor. İzmir Valiliği onaylı kampanya başlatılan Parla bebeğin tedavisi için tüm hayırseverlerden yardım bekleniyor. Tüm vatandaşlara çağrıda bulunan okul öncesi öğretmeni Gülşah Kupan, “Parla’ya SMA teşhisi geç konulduğu için çok az bir süremiz kaldı. 1 aydan kısa bir süre içinde bu tutarı toparlamamız lazım” dedi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
SMA’lı Parla bebek umut ışığı bekliyor

İzmir'de okul öncesi öğretmeni Gülşah Kupan ve binbaşı Ergin Kupan'ın kızı Parla'nın hastalığı mutasyonlu SMA olduğundan topuk kanıyla tespit edilemedi. Parla'ya 2 aylıkken özel bir kurumda yapılan SMA tarama testlerinde de sonuç elde edilemedi. Mutasyonlu olduğundan tespit edilene kadar 4 ay süre geçti. Bu süre içinde Parla 6 aylık oldu ve SMA TİP 1 ölümcül kas hastalığı tanısını henüz aldı. Geçen bu zaman kaybında Parla'nın yutma fonksiyonu, bacak hareketleri ve emme refleksleri bitti. Şu anda burnundan sonda ile beslenebiliyor. Ailesi, Parla'nın tedavisi için gerekli olan 2 milyon doları toplayabilmek için İzmir Valiliği onaylı yardım kampanyası başlattı. Parla bebek için İzmir Valiliği'nin onaylı hesap açıldı.



BİR HAFTADA YÜZDE 4'LÜK KISMI TOPLANDI

Yardım kampanyası için tüm vatandaşlara çağrıda bulanan anne Gülşah Kupan, "Yüzde 4'lük kısım toplandı. Kampanya daha çok yeni. Bir hafta önce valilik izni çıktı. Parla'nın tedavisi için 2 milyon dolar gerekiyor. Acil şekilde solunumu gitti. Şu an Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yatıyoruz. Nabzı ölçülüyor. Aynı zamanda korona olduğunu öğrendik. Bu tutarın 1 aydan önce toplanması gerekiyor" diye konuştu.

Hesap Numaraları:

Parla bebek için açılan valilik onaylı hesap bilgileri şöyle:
Alıcı adı: PARLA KUPAN
Açıklama: PARLA
Faaliyet No: 23-1270
TL IBAN: TR170013400002316089700001
EURO IBAN: TR600013400002316089700003
DOLAR IBAN: TR870013400002316089700002
AVRUPA NL IBAN:
ALICI ADI: SMA KIDS
IBAN: NL15 BUNQ 2102 1447 04
AÇIKLAMA: PARLA
SWIFT KODU: BUNQNL2A

Minik Parla'nın sosyal medya
hesapları da şu şekilde:
Instagram: sma.parla
Facebook: smaparla
Twitter: @smaparla
TikTok: @smaparla

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SMA’lı Parla bebek umut ışığı bekliyor
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