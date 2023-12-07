SMA’lı Parla bebek umut ışığı bekliyor

İzmir'de okul öncesi öğretmeni Gülşah Kupan ve binbaşı Ergin Kupan'ın kızı Parla'nın hastalığı mutasyonlu SMA olduğundan topuk kanıyla tespit edilemedi. Parla'ya 2 aylıkken özel bir kurumda yapılan SMA tarama testlerinde de sonuç elde edilemedi. Mutasyonlu olduğundan tespit edilene kadar 4 ay süre geçti. Bu süre içinde Parla 6 aylık oldu ve SMA TİP 1 ölümcül kas hastalığı tanısını henüz aldı. Geçen bu zaman kaybında Parla'nın yutma fonksiyonu, bacak hareketleri ve emme refleksleri bitti. Şu anda burnundan sonda ile beslenebiliyor. Ailesi, Parla'nın tedavisi için gerekli olan 2 milyon doları toplayabilmek için İzmir Valiliği onaylı yardım kampanyası başlattı. Parla bebek için İzmir Valiliği'nin onaylı hesap açıldı.







BİR HAFTADA YÜZDE 4'LÜK KISMI TOPLANDI

Yardım kampanyası için tüm vatandaşlara çağrıda bulanan anne Gülşah Kupan, "Yüzde 4'lük kısım toplandı. Kampanya daha çok yeni. Bir hafta önce valilik izni çıktı. Parla'nın tedavisi için 2 milyon dolar gerekiyor. Acil şekilde solunumu gitti. Şu an Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yatıyoruz. Nabzı ölçülüyor. Aynı zamanda korona olduğunu öğrendik. Bu tutarın 1 aydan önce toplanması gerekiyor" diye konuştu.

Hesap Numaraları:

Parla bebek için açılan valilik onaylı hesap bilgileri şöyle:

Alıcı adı: PARLA KUPAN

Açıklama: PARLA

Faaliyet No: 23-1270

TL IBAN: TR170013400002316089700001

EURO IBAN: TR600013400002316089700003

DOLAR IBAN: TR870013400002316089700002

AVRUPA NL IBAN:

ALICI ADI: SMA KIDS

IBAN: NL15 BUNQ 2102 1447 04

AÇIKLAMA: PARLA

SWIFT KODU: BUNQNL2A

Minik Parla'nın sosyal medya

hesapları da şu şekilde:

Instagram: sma.parla

Facebook: smaparla

Twitter: @smaparla

TikTok: @smaparla