SMA’lı Sencer LGS’de derece yaptı

8 aylıkken SMA Tip-2 hastalığı teşhisi konulan Sencer Çavuşoğlu, okula gidemedi. Akülü sandalyede hayatını sürdüren Sencer, okuma-yazmayı evde ailesinden öğrendi. İlkokul çağına gelince Sencer'in uzaktan eğitim görmesi için ailesi Milli Eğitim Bakanlığı
'na başvurdu. Çok başarılı bir öğrenci olan Sencer, kullanabildiği birkaç parmağıyla eğitimde engel tanımadı. İlk ve ortaokulu birincilikle tamamlayan Sencer, LGS'den aldığı 456 puanla Dr. Binnaz Ege-Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'ni kazandı. Sencer, "En sevdiğim ders matematik ve fizik. İleride faydalı insan olmaya çalışacağım. En azından dünyaya böyle katkım olmasını istiyorum. Bilim insanı olup buluşlar yapabilirim" dedi.