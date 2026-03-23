SMA’yı yenen Yiğit Hamza ilk adımını attı

Kırıkkale'de yaşayan Pınar ve Yunus Demir çiftinin SMA Tip-1 teşhisi konulan çocukları Yiğit Hamza, 5 yaşında ilk adımlarını attı. Yaklaşık 2,5 yıl süren yardım kampanyası, binlerce kişinin desteğiyle mucizeye dönüştü. Anne Pınar Demir, yaşadığı duyguları, "Herkes bizim yanımızda oldu. Oğlumun yürüdüğünü görmek bir anne için tarif edilemez bir mutluluk" sözleriyle anlattı. Baba Yunus Demir ise "Bu süreçte Kırıkkale tek yürek oldu. O yüzden bugün atılan bu adımlar sadece bizim değil, tüm Kırıkkale'nin başarısı" dedi.