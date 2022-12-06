Haberler Yaşam Haberleri Smokin Kedi Özellikleri ve Bakımı - Smokin Kedi Nasıl Bakılır, Kaç Yıl Yaşar ve Ne Kadar Büyür?
Giriş Tarihi: 6.12.2022 10:32 Son Güncelleme: 6.12.2022 10:32

Smokin Kedi Özellikleri ve Bakımı - Smokin Kedi Nasıl Bakılır, Kaç Yıl Yaşar ve Ne Kadar Büyür?

Smokin Kedi özellikleri elbette tıpkı diğer kedilerde olduğu gibi kendine hastır. Smokin kedi sahiplenmek isteyen hayvan severler Smokin Kedi ne kadar yaşar ya da Smokin Kedi bakımı zor mu gibi sorulara cevap aramakta, özellikle Smokin Kedi çok tüy döker mi merak etmektedir. Sizler için derlediğimiz yazımızda, Smokin Kedi neler sever Smokin kedi tekir mi gibi soruların yanıtlarını ve Smokin Kedi bakımına dair birçok bilgiyi ele aldık.

Smokin Kedi Özellikleri ve Bakımı - Smokin Kedi Nasıl Bakılır, Kaç Yıl Yaşar ve Ne Kadar Büyür?

Smokin Kedi özellikleri aslında diğer kedilerden çok ayrılmayan, ancak yine de kendine has unsurlar barındırır. Smokin Kedi sahiplenip, ilk defa bir kediye yuva olacak kimselerin aklına doğal olarak Smokin kedi neler sever, Smokin Kedi bakımı zor mu gibi soruları gelmektedir. Gelin sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda yer alan, Smokin Kedi ne kadar yaşar, Smokin Kedi çok tüy döker mi sorularının cevaplarına ve bu konudaki birçok detaya birlikte göz atalım.

Smokin Kedi Özellikleri

Dünyanın en neşeli, insana en hoş hissettiren duyguların arasında kuşkusuz ki hayvana duyulan sevgi ve merhamet gelmektedir. Özellikle kediler, bin yıllardır insanlara dostluk yapan, onları neşelendiren, oldukça titiz ve zeki yönleriyle kendilerine hayran bırakan hayvanlardır. Kedi familyasından bir tür olan Smokin kediler diğer ismiyle Tuxedo kediler, dünyanın en zeki kedisi kabul edilen bir kedi cinsidir. Oldukça akıllıdırlar, ayrıca kuvvetli hafızaları sayesinde eğitilmesi çok kolaydır. Smokin kedilerin bir çocuğu, doğduğu zaman diğer kedilerin aksine gözleri açık şekilde dünyaya gelirler. Vücut yapıları atletiktir ve oyun oynamayı çok severler.

Smokin kedilerin tüyleri herhangi bir deri hastalığı olm dığı ve düzenli beslendiği taktirde hayli parlak, sağlıklıdır. Dönemsel tüy dökme dışında yoğun bir tüy dökümü yaşamazlar. Ortama ömürleri, diğer kedi cinsleri gibi 15-22 yıl arasındadır. Bebeklik çağından yaklaşık 4-5 aylıkken çıkan Smokin kedilerin vücudu, 8-9 kiloya ve 25-30 cm yüksekliğe kadar çıkabilmektedir.

Smokin Kedi Bakımı

Kedi bakımı cinsi ne olursa olsun zor değil ancak mutlak sorumluluk gerektirir. Tabii olarak bu durum Smokin kediler için de geçerli bir durumdur. Kedi bakmak isteyen bireylerin asla unutmaması gereken ilk husus, hayvanların bize yüce Yaradan'ın bir emaneti olduğu, onların bir canlı olduğu ve bu canın bakımının bir sorumluluk olduğudur. Bu hususta net olan bireyler, kedi bakmakta çok zorlanmayacaktır. Ama elbette bu önemli temel hususların dışında, Smokin kedilerin bakımında olması gereken bazı unsurlar vardır. Bu unsurlar genel kedi bakımının yanı sıra Smokin kedilerin mizacına göre de şekillenmiştir.

Smokin kediler oldukça oyun seven bir kedi cinsi olduğu için, evde ona uygun zararsız oyuncaklar olmalıdır. Hem insanlarla hem de diğer hayvanlarla kolayca sosyalleşen Smokinler yalnız kalmaktan pek hoşlanmazlar, bu nedenle evde uzun süreli yalnız bırakmak onları mutsuz edebilir. Diğer tüm kedilerde olduğu gibi Smokin kediler de 1 yaşını geçince uygun bir veteriner kliniğinde kısırlaştırılmalı, 3 aylık periyotlarla genel sağlık muayeneleri ve aşıları yapılmalıdır.

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Smokin Kedi Özellikleri ve Bakımı - Smokin Kedi Nasıl Bakılır, Kaç Yıl Yaşar ve Ne Kadar Büyür?
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