Snapchat ve Canva çöktü mü, sorun giderildi mi? 20 Ekim 2025 Amazon AWS, Snapchat, Roblox, Duolingo, Canva erişim problemi yaşandı!

Bugün sabah saatlerinde, Amazon Web Services (AWS) platformunda meydana gelen kesinti, dünya genelindeki birçok popüler uygulamanın erişilememesine yol açtı. Amazon AWS hatası sonrası Snapchat ve Canva çöktü mü merak ediliyor. İşte, Snapchat, Canva, Roblox, Fortnite, Duolingo gibi uygulamalarda son durum:
Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo ve Canva gibi uygulamalar, AWS altyapısında yer aldığı için gözler Amazon'a çevrilmiş durumda. Erişim sorunu yaşayan kullanıcılar hata bildirdi.
Anlık mesajlaşma uygulaması Snapchat de erişim probleminin yaşandığı uygulamalar arasında yerini aldı. Canva ve Snapchat ile birlikte Roblox, Fortnite, Duolingo gibi uygulamalarda da sorun bildirildi.
Platformların gün içinde adım adım normal işleyişe döndüğü hatanın kısa sürede tamamen giderileceği bildiriliyor.