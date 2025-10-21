Haberler Yaşam Haberleri Snapchat ve Canva çöktü mü, sorun giderildi mi? 2025 Amazon AWS, Snapchat, Roblox, Duolingo, Canva erişim sorununda son yaşananlar!
Giriş Tarihi: 21.10.2025 00:03

Bugün, 20 Ekim 2025 tarihinde, Amazon Web Services (AWS) platformunda yaşanan kesinti, dünya genelindeki birçok popüler uygulamanın erişilememesine neden oldu. Roblox, Fortnite, Duolingo gibi uygulamalarla birlikte Snapchat çöktü mü, ve Canva çöktü mü gibi sorular kullanıcıların gündeminde. Amazon altyapısında erişim sorunu ile birlikte en çok kullanılan uygulamalardan Snapchat ve Canva neden açılmıyor merak konusu.

Snapchat ve Canva çöktü mü, sorun giderildi mi? 2025 Amazon AWS, Snapchat, Roblox, Duolingo, Canva erişim sorununda son yaşananlar!

Bugün sabah saatlerinde, Amazon Web Services (AWS) platformunda meydana gelen kesinti, dünya genelindeki birçok popüler uygulamanın erişilememesine yol açtı. Amazon AWS hatası sonrası Snapchat ve Canva çöktü mü merak ediliyor. İşte, Snapchat, Canva, Roblox, Fortnite, Duolingo gibi uygulamalarda son durum:

AMAZON AWS ERİŞİM SORUNU YAŞADI

Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo ve Canva gibi uygulamalar, AWS altyapısında yer aldığı için gözler Amazon'a çevrilmiş durumda. Erişim sorunu yaşayan kullanıcılar hata bildirdi.

CANVA ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumları, posterleri ve diğer görsel içerikleri oluşturmasına olanak tanıyan grafik tasarım platformu Canva erişim sorunu ile karşı karşıya kaldı.

SNAPCHAT ÇÖKTÜ MÜ?

Anlık mesajlaşma uygulaması Snapchat de erişim probleminin yaşandığı uygulamalar arasında yerini aldı. Canva ve Snapchat ile birlikte Roblox, Fortnite, Duolingo gibi uygulamalarda da sorun bildirildi.

Platformların gün içinde adım adım normal işleyişe döndüğü hatanın kısa sürede tamamen giderileceği bildiriliyor.

