Snapchat ve Canva çöktü mü, sorun mu var? 20 Ekim 2025 Amazon AWS, Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo, Canva erişim hatası

Giriş Tarihi: 20.10.2025 14:06

Bugün, 20 Ekim 2025 tarihinde, Amazon Web Services (AWS) platformunda yaşanan kesinti, dünya genelindeki birçok popüler uygulamanın erişilememesine neden oluyor. Roblox, Fortnite, Duolingo gibi uygulamalarla birlikte Snapchat çöktü mü, ve Canva çöktü mü gibi sorular kullanıcıların gündeminde. Amazon altyapısında erişim sorunu ile birlikte en çok kullanılan uygulamalardan Snapchat ve Canva neden açılmıyor merak konusu.

Bugün sabah saatlerinde, Amazon Web Services (AWS) platformunda meydana gelen kesinti, dünya genelindeki birçok popüler uygulamanın erişilememesine yol açıyor. Amazon AWS hatası sonrası Snapchat ve Canva çöktü mü merak ediliyor. İşte, Snapchat, Canva, Roblox, Fortnite, Duolingo gibi uygulamalarda son durum:

SON DAKİKA: AMAZON AWS ERİŞİM SORUNU YAŞIYOR!

Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo ve Canva gibi uygulamalar, AWS altyapısında yer aldığı için gözler Amazon'a çevrilmiş durumda. Erişim sorunu yaşayan kullanıcılar hata bildiriyor.

CANVA ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumları, posterleri ve diğer görsel içerikleri oluşturmasına olanak tanıyan grafik tasarım platformu Canva erişim sorunu ile karşı karşıya kullanıcılar siteye erişim sağlayamıyor.

SNAPCHAT ÇÖKTÜ MÜ?

Anlık mesajlaşma uygulaması Snapchat de erişim probleminin yaşandığı uygulamalar arasında yerini aldı. Canva ve Snapchat ile birlikte Roblox, Fortnite, Duolingo gibi uygulamalarda da sorun bildiriliyor.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmazken kullanıcılar uygulamaları baştan başlatmayı deniyor. Platformların normal işleyişine kısa sürede dönmesi bekleniyor.

