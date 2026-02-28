Haberler Yaşam Haberleri Soba faciasında yaşlı çift hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 28.02.2026 15:27

Soba faciasında yaşlı çift hayatını kaybetti

Bursa'da 75 yaşındaki Yakup K ve 70 yaşındaki eş Fatma K’nın yaşadığı evde sobadan çıkan yangın küle döndü. Feci olayda yaşlı çift hayatını kaybetti.

Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Erenler Mahallesi'nde müstakil bir evden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyerek evi saran alevlere, köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahale sonrası kontrol altına alınan alevler söndürüldü. Küle dönen ve kullanılamaz hale gelen eve giren ekipler, acı manzarayla karşılaştı. Ekipler Yakup ve Fatma K. çiftinin cansız bedenlerini buldu. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

