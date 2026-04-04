Soba gazı can aldı: Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu!

Hacı Seyit Ali Mahallesi Şehit Onur Küçük Caddesi'ndeki iki katlı binanın birinci katında yalnız yaşayan Mustafa Beşil'den haber alamayan yakınları saat 09.30 sıralarında eve gitti. İçeriye girdiklerinde Beşil'i odada hareketsiz bulan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler Beşil'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Beşil'in cansız bedeni otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.